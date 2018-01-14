329 человек ожидают пропуска в Грузию на "Верхнем Ларсе"

14 января 2018, 13:27

Водители и пассажиры 57 легковых и 210 грузовых машин ожидают пропуска в Грузию на участке Владикавказ - Ларс на Военно-Грузинской автомобильной дороге.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 января движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий. По данным МЧС, по состоянию на 13 января открытия КПП “Верхний Ларс” на границе ожидали 152 человека.

По данным МЧС по Северной Осетии, Военно-Грузинская дорога на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс остается закрытой для всех видов транспорта.

“Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 267 единиц из них 210 большегрузных автомобилей и 57 легковый 329 человек. Силами Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева”, - говорится в сообщении, размещенном в 12:00 мск на сайте МЧС по региону.

Со стороны Грузии водители легковых автомобилей и фур также не пропускаются через КПП, сообщают пользователи соцсетей. “Я сейчас в Грузии, дорога закрыта, никто ничего не говорит”, - написал Зорик Хосровян в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

В свою очередь Максим Афанасов рассказал о том, что в связи со сложными погодными условиями затруднен выезд из Гудаури. “Пытались выехать из Гудаури и уперлись в белую стену, дорога просто закончилась и из снега торчит знак (конец населенного пункта "Гудаури")”, - отметил пользователь соцсети.

“Знакомый в Гудаури только что сказал что полиция обещает к обеду открыть перевал. Не путайте с границей”, - написал Сергей Кодзырев.

Советы о том, как не попасть в пробку на границе, для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, собраны в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. Ночью ожидается слабый дождь при температуре -10 градусов, ветер скоростью 8 м/с. 15 и 16 января осадки не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.