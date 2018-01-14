14 января 2018, 12:32

Карантин по бешенству снят в Волгограде

Отменен карантин, введенный в ноябре 2017 года в Кировском районе Волгограда, очаг бешенства ликвидирован, отчитались власти региона. 

Как сообщал “Кавказский узел”, карантин по бешенству был введен в Волгограде в начале ноября 2017 года. Неблагополучным был объявлен жилой массив, который располагается между улицами Алычевой, Анисовой, утовой и Шелковичной. Территория радиусом в один километр от массива объявлена угрожаемой зоной.

По данным правительства Волгоградской области, жилой массив в границах улицы Тутовой, Алычевой, Анисовой и Шелковичной “больше не считается запретной зоной”, карантин снят.

“Причиной карантина, объявленного 2 ноября 2017 года, стала заболевшая кошка.  Статус угрожаемой зоны получила территория радиусом в один километр от «нехорошего» участка”, - цитирует представителя областной администрации волгоградское издание V1.

Примечание:

"Бешенство выявлено у летучей мыши в Волгограде", "Случай бешенства зарегистрирован в Ростовской области", "МЧС запретило жителям Нальчика купаться на озере Курортном".

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