Карантин по бешенству снят в Волгограде

14 января 2018, 12:32

Отменен карантин, введенный в ноябре 2017 года в Кировском районе Волгограда, очаг бешенства ликвидирован, отчитались власти региона.

Как сообщал “Кавказский узел”, карантин по бешенству был введен в Волгограде в начале ноября 2017 года. Неблагополучным был объявлен жилой массив, который располагается между улицами Алычевой, Анисовой, утовой и Шелковичной. Территория радиусом в один километр от массива объявлена угрожаемой зоной.

По данным правительства Волгоградской области, жилой массив в границах улицы Тутовой, Алычевой, Анисовой и Шелковичной “больше не считается запретной зоной”, карантин снят.



“Причиной карантина, объявленного 2 ноября 2017 года, стала заболевшая кошка. Статус угрожаемой зоны получила территория радиусом в один километр от «нехорошего» участка”, - цитирует представителя областной администрации волгоградское издание V1.