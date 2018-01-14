14 января 2018, 11:30

Выросла очередь на паромы Керченской переправы

Количество легковых автомобилей, автобусов и фур, ожидающих своей очереди на паромы в портах Керченского пролива, увеличилось за сутки с 434 до 927.

"Кавказский узел" информировал, что паромы прекратили работу на Керченской переправе в ночь на 13 января. По данным на 13 января, на Таманском полуострове и в Крыму скопилось 28 автобусов и 406 автомобилей.

По данным представителя  компании "Морская дирекция", оператора переправы, по состоянию на утро 14 января, около 900 грузовых и легковых автомобилей, а также порядка 50 автобусов скопились на подъездах к Керченской паромной переправе. Пассажиры обеспечены горячими напитками, кипятком и питьевой водой, заявила представитель компании.

"По данным на 08.00 мск, в порту "Кавказ" Краснодарского края паром ожидают 160 легковых автомобилей, 35 автобусов и 380 грузовых и малотоннажных машин. В порту Крым скопились 38 легковушек, 14 автобусов и 300 фур", - цитирует представителя компании "Морская дирекция" ТАСС.

По прогнозам оператора, переправа возобновит работу не ранее 12.00 мск 14 января, отмечает издание.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и ночи ветер в районе Тамани будет дуть со скоростью 12 метров в секунду. Днем 15 января ветер усилится до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет удерживаться на уровне -5 градусов, осадки не прогнозируются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис также и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Также в "Справочнике" на "Кавказском узле" содержится справка "Переправа "Кавказ - Керчь".

 

Примечание:

"На месте строительства моста через Керченский пролив обезврежена авиабомба", "Строительство автодорожного подхода к Керченскому мосту обойдется в 15 миллиардов", "Поездка из Сочи в Керчь автобусом сейчас занимает 15-20 часов, сообщили в кассах автовокзала".

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