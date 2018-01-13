13 января 2018, 20:09

Военно-Грузинская дорога полностью закрыта для проезда

Движение по Военно-Грузинской дороге запрещено для всех видов транспортных средств в связи с ухудшением погодных условий.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 января после полного запрета на проезд дорога была открыта только для легковых машин.

Сегодня с 15.40 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации. Запрет будет действовать до особого распоряжения, заявили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 152 единиц большегрузных автомобилей 152 человек. Силами главного управления МЧС России по республике развернут пункт обогрева", – сообщается в 15.40 мск на сайте ведомства.

Советы о том, как не попасть в пробку на границе, для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, собраны в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле". Также на "Кавказском узле" размещена справка о Военно-Грузинской дороге.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -8 градусов, скорость ветра 9 метров в секунду. 14 января ожидается слабый дождь при температуре -10 градусов, ветер скоростью 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.