13 января 2018, 19:03
Электроснабжение восстановлено в Дагестане
Подача электроэнергии в дома 60 тысяч жителей Дагестана возобновлена после устранения аварии на линии электропередачи, отчиталось МЧС.
Как сообщал "Кавказский узел", линия электропередачи Хунзах - Шамильское - Анцух отключилась сегодня в 12:31 мск. В результате аварии остались без электроснабжения жители Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.
"По состоянию на 17.10 аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение восстановлено полностью. Системы работают в штатном режиме", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.
"Предупреждение о лавиноопасности продлено в регионах СКФО", "Возобновлена подача электричества в дома 7,7 тысячи жителей Дагестана", "Полный запрет на проезд введен на Военно-Грузинской дороге".
14 января 2018, 02:35
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15 голодающих дольщиков ЖК "Территория счастья" провели пикет в Краснодаре
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Новое обвинение предъявлено журналисту Афгану Садыгову за три месяца до освобождения
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Электроснабжение восстановлено в Дагестане
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13 января 2018, 18:26
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