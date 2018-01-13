13 января 2018, 19:03

Электроснабжение восстановлено в Дагестане

Подача электроэнергии в дома 60 тысяч жителей Дагестана возобновлена после устранения аварии на линии электропередачи, отчиталось МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", линия электропередачи Хунзах - Шамильское - Анцух отключилась сегодня в 12:31 мск. В результате аварии остались без электроснабжения жители Шамильского, Тляратинского и Цумадинского районов Дагестана.

"По состоянию на 17.10 аварийно-восстановительные работы завершены. Электроснабжение восстановлено полностью. Системы работают в штатном режиме", - сообщается на сайте ГУ МЧС России по Дагестану.

Примечание:

"Предупреждение о лавиноопасности продлено в регионах СКФО", "Возобновлена подача электричества в дома 7,7 тысячи жителей Дагестана", "Полный запрет на проезд введен на Военно-Грузинской дороге".

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