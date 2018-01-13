13 января 2018, 18:26

Ограничения на проезд введены на Транскаме

Транскавказская автомагистраль закрыта для большегрузов из-за снегопада и угрозы схода лавин, сообщило МЧС.

Ограничения введены на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля сегодня с 15.40 мск.

Запрет будет действовать до особого распоряжения. Автомобилистам рекомендовано воздержаться от поездок в данном направлении до нормализации погодных условий, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что запрет на проезд по Транскаму из-за угрозы схода лавин действовал с вечера 1 января. Уже на следующий день дорожные рабочие расчистили от снега югоосетинский участок дороги, после чего магистраль была открыта.

Транскавказская магистраль (Транскам) - единственный круглогодичный путь сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справочном материале "Транскавказская магистраль", размещенном на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Алагире сегодня ночью ожидается дождь при температуре -7 градусов, ветер скоростью 3 м/с. 14 января дождь продолжится, температура воздуха составит -5 градусов, ветер усилится до 5 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели предупредили об опасности схода лавин в четырех регионах Кавказа", "Движение по трем трассам ограничено в Грузии", "Сняты ограничения на проезд по Транскаму".

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