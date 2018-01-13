13 января 2018, 21:17

Более 400 машин стоят в очереди на Керченской переправе

28 автобусов и 406 автомобилей ждут на Таманском полуострове и в Крыму, когда откроется переправа через Керченский пролив, прекратившая работу из-за сильного ветра.

"Кавказский узел" информировал, что паромы прекратили работу на Керченской переправе минувшей ночью. МЧС предупредило, что сильный ветер может сохраниться до конца суток 14 января.

По состоянию на 12.00 мск, очередь на кубанской стороне переправы состоит из 264 автомобилей, в том числе 18 автобусов. На крымской стороне ожидают парома 170 машин, среди которых 10 автобусов, сообщила пресс-секретарь компании-оператора переправы "Морская дирекция" Анна Дятловская.

"Как только позволит погода, переправа снова откроется. Движение паромов будет осуществляться по фактической погоде", - цитирует Дятловскую РИА "Новости".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня и ночи ветер в районе Тамани будет дуть со скоростью 13 метров в секунду. Днем 14 января ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха будет удерживаться на уровне -3 градусов, осадки не прогнозируются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для уточнения прогноза. Сервис также и в легкой версии.

Новости о работе Керченской переправы, соединяющей Крым и Кубань, размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Керченская переправа". Также в "Справочнике" на "Кавказском узле" содержится справка "Переправа "Кавказ - Керчь".

 

Примечание:

"На месте строительства моста через Керченский пролив обезврежена авиабомба", "Строительство автодорожного подхода к Керченскому мосту обойдется в 15 миллиардов", "Поездка из Сочи в Керчь автобусом сейчас занимает 15-20 часов, сообщили в кассах автовокзала".

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