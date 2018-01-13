13 января 2018, 16:15

Суд по делу Шамиля Нурмагомедова начнется без предварительных слушаний

Рассмотрение уголовного дела Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в спонсировании ИГ*, начнется в Московском военном окружном суде 22 января. В проведении предварительных слушаний защите было отказано, все замечания адвокатов к обвинению отклонены.

Как писал "Кавказский узел", уроженец Махачкалы и коммерческий директор подмосковной фирмы Шамиль Нурмагомедов был арестован в Москве по обвинению в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". О завершении следствия по его делу стало известно 18 декабря 2017 года.



Отец Шамиля Нурмагомедова Казим Нурмагомедов обратился на юридический онлайн-сервис "Кавказского узла", сообщив о необоснованном уголовном преследовании сына. Как выяснила защита, Шамиль Нурмагомедов действительно перечислил деньги в Сирию, но не боевикам, а своему брату на дорогу домой.

Предварительных слушаний по делу не будет, суд сразу приступит к рассмотрению уголовного дела по существу. Перед началом процесса, 15 января, в Московском военном окружном суде состоится заседание о продлении срока содержания Шамиля Нурмагомедова под стражей, в нем молодой человек будет участвовать по видеосвязи из СИЗО, рассказал отец обвиняемого Казим Нурмагомедов корреспонденту "Кавказского узла".

«В предварительном слушании по делу нам отказали. Отказ обосновали тем, что мы якобы не указали причину для необходимости предварительных слушаний», - сказал он.

По словам Казима Нурмагомедова, Шамиль не жаловался на условия содержания или на давление. «Перед Новым годом у него на свидании побывали мать и жена с ребенком», - отметил он.

Казим Нурмагомедов отметил, что интересы его сына в суде будет представлять новый адвокат. «Заключили соглашение с Умалатом Сагитовым, он будет на заседании по существу. На днях Шамилю уже вручили для ознакомления обвинительное заключение и материалы дела», - подчеркнул Казим Нурмагомедов.

Связаться с адвокатом Сагитовым корреспонденту "Кавказского узла" пока не удалось. Прежний защитник Нурмагомедова Юрий Кулаков отметил, что УПК позволяет начинать рассмотрение дела по существу через пять суток после вручения обвиняемому обвинительного заключения.

По словам Кулакова, следствие отклонило замечания и ходатайства защиты по обвинительному заключению, утвердив его в первоначальном виде.

«После ознакомления с делом и обвинительным заключением мы написали замечания и ходатайства следователю. Нам отказали, но ответ не вручили, а отправили почтой, он шел не один день. Формально ответ был дан вовремя и следствие с полным правом передало обвинительное заключение для утверждения, замгенпрокурора уже утвердил обвинительное заключение в отношении Шамиля Нурмагомедова и передал дело в суд», - констатировал Кулаков.

Адвокат отметил, что не располагает обвинительным заключением, поскольку закон не обязывает вручать этот документ защитнику - «достаточно того, что обвиняемый получил его», сказал Кулаков.

Дополнение "Кавказского узла" от 23.50 13.01.2018: О работе адвоката рассказал юрист "Кавказского узла" Петр Хромов. "В окончательной редакции предъявленного обвинения Нурмагомедов обвиняется в длящемся преступлении - финансировании террористической деятельности, по обвинению в котором ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Первоначально Нурмагомедову инкриминировалось три отдельных преступления по данной статье, за каждое из которых могло быть назначено отдельное наказание. По совокупности нескольких преступлений закон позволяет назначить наказание до двадцати двух лет лишения свободы", - отметил он.

Шамиль Нурмагомедов был обвинен в содействии терроризму после того, как его брат Марат оказался в ИГ*. "Кавказский узел" опубликовал интервью с их отцом Казимом Нурмагомедовым - "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. "Однозначно, все наши действия были направлены на то, чтобы помочь Марату оттуда выйти. Я следствию объяснял, что туда [в Сирию] не ходит трамвай: заплатил и вышел оттуда. Там нужно платить. Это бизнес. Подвернется канал выйти оттуда, а ты скажешь — извините, у меня денег нет. Деньги нужно иметь все время под рукой, чтобы, как только появится шанс, выскочить оттуда", - рассказал Казим Нурмагомедов.

Отказ в предварительном слушании по делу - частая практика военного суда, отметил независимый адвокат Тимофей Широков.

«Предварительное слушание необходимо для решения организационных проблем - например, если защита возражает против обвинительного заключения и просит вернуть его прокурору, вернуть дело на доследование, или исключить какие-либо доказательства по делу. Формально УПК не требует обосновывать необходимость предварительных слушаний, но я на собственном опыте убедился, что в военном суде указывают на это и отказывают в предварительных слушаниях», - сообщил Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"