13 января 2018, 14:26

Дачники острова Сарпинский обвинили местных жителей в обстреле трансформатора

Постоянные жители Сарпинского вывели из строя трансформаторную подстанцию, чтобы дачники в сезон не смогли качать воду из озера, заявила в МВД Волгоградской области председатель садового товарищества.

Подстанция, которая понадобится весной для обеспечения работы водозаборного насоса, полностью вышла из строя, пулей пробит бак с трансформаторным маслом, сообщила председатель СНТ "Аврора" Зоя Ивашова.

По ее словам, дачники считают порчу трансформатора намеренной. Местные жители недовольны тем, что владельцы дач качают воду из озера Песчаное, и в 2015 уже повреждали насос, заявила Ивашова. В своем обращении на имя начальника областного управления МВД председатель садового товарищества просит не взять дело под личный контроль.

В полиции подтвердили, что в ночь на 4 января трансформатор был поврежден выстрелом из оружия, предположительно, 12 калибра. "В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили гильзу от оружия. Сейчас ведется розыск причастных к повреждению имущества", - цитирует сегодня слова сотрудника МВД "Высота 102".

"Кавказский узел" сообщал, что в 2015 году члены садоводческих товариществ острова Сарпинский подали иск о бездействии администрации Волгоградской области и Росводресурсов, которые, по мнению заявителей, не обеспечили сохранность водных ресурсов острова. 12 ноября 2015 года Арбитражный суд региона отказался удовлетворить этот иск.