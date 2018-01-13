13 января 2018, 14:26

Дачники острова Сарпинский обвинили местных жителей в обстреле трансформатора

Постоянные жители Сарпинского вывели из строя трансформаторную подстанцию, чтобы дачники в сезон не смогли качать воду из озера, заявила в МВД Волгоградской области председатель садового товарищества.

Подстанция, которая понадобится весной для обеспечения работы водозаборного насоса, полностью вышла из строя, пулей пробит бак с трансформаторным маслом, сообщила председатель СНТ "Аврора" Зоя Ивашова.

По ее словам, дачники считают порчу трансформатора намеренной. Местные жители недовольны тем, что владельцы дач качают воду из озера Песчаное, и в 2015 уже повреждали насос, заявила Ивашова. В своем обращении на имя начальника областного управления МВД председатель садового товарищества просит не взять дело под личный контроль.

В полиции подтвердили, что в ночь на 4 января трансформатор был поврежден выстрелом из оружия, предположительно, 12 калибра. "В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили гильзу от оружия. Сейчас ведется розыск причастных к повреждению имущества", - цитирует сегодня слова сотрудника МВД "Высота 102".

"Кавказский узел" сообщал, что в 2015 году члены садоводческих товариществ острова Сарпинский подали иск о бездействии администрации Волгоградской области и Росводресурсов, которые, по мнению заявителей, не обеспечили сохранность водных ресурсов острова. 12 ноября 2015 года Арбитражный суд региона отказался удовлетворить этот иск.

Примечание:

"Суд в Волгограде отказал дачникам в иске к Росводресурсам и администрации области", "В Волгограде под угрозой находится сохранение единственной гребной базы, заявляет ее руководство", "Теплоход, севший на мель под Волгоградом, продолжил свой путь".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

14 января 2018, 02:35

  • 15 голодающих дольщиков ЖК "Территория счастья" провели пикет в Краснодаре

    Дольщики жилого комплекса "Территория счастья", с 9 января голодающие в Краснодаре, провели рядом с ЖК санкционированный властями пикет, участие в котором приняли 15 человек. Большинство прохожих отнеслись с сочувствием к проблеме дольщиков, рассказали участники акции. Голодовку продолжают шесть человек, рассказала председатель инициативной группы Алина Шевчук.

14 января 2018, 01:36

14 января 2018, 00:37

13 января 2018, 23:17

  • 1 Семья Цкаева потребовала переквалифицировать обвинение на "убийство"

    Участники акции во Владикавказе в поддержку родных Владимира Цкаева, умершего после допроса в отделе полиции, потребовали справедливого наказания для виновных. Статья "причинение смерти по неосторожности" по делу о гибели Цкаева должна быть переквалифицирована на "убийство", считают его родственники.

13 января 2018, 22:16

  • Представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудил приговор Мухтарлы

    Приговор журналисту Афгану Мухтарлы основан на ложных обвинениях и направлен против свободы СМИ, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлем Дезир. Официальный Баку считает критику представителя ОБСЕ предвзятой.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей