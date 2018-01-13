13 января 2018, 08:52

Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 123 большегрузов

Проезда по Военно-Грузинской дороге, третий день закрытой для большегрузов из-за непогоды, ожидают 123 водителя, сообщило сегодня МЧС Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", с 11 января Военно-Грузинская дорога была закрыта для большегрузов в связи с ухудшением погоды. В течение 12 января запрещалось и движение для других видов транспорта. По данным на 13:45 мск, перед открытием дороги для легковых машин, на границе скопилось 95 большегрузов.

На Военно-Грузинской дороге с российской стороны границы скопилось 123 большегруза, сообщило североосетинское управление МЧС Северной Осетии сегодня в 7:00 мск.

В ближайшие несколько суток погода в Грузии может ухудшиться, и движение по Военно-Грузинской дороге будет полностью прекращено, предупреждает ведомство.

Советы о том, как не попасть в пробку на границе, для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, собраны "Кавказским узлом" в статье "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды облачно, без осадков, температура воздуха -7 градусов, скорость ветра 8 метров в секунду. В ночь на 14 января осадки также не прогнозируются, температура понизится до -8 градусов, ветер усилиться до 9 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.