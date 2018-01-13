13 января 2018, 05:10

Защита заявила об ухудшении состояния здоровья раненого бойца отряда "Сасна Црер"

Член отряда "Сасна Црер" Ованнес Арутюнян после ранения в июле 2016 года не получил необходимого лечения, в связи с чем его состояние ухудшается, однако обращения по этому поводу в Генпрокуратуру Армении остались без ответа. Адвокат Арутюняна подала в суд жалобу о бездействии генпрокурора.

Как информировал "Кавказский узел", Ованнес (ранее упоминался также как Оганес) Арутюнян входил в состав вооруженного отряда "Сасна Црер", который с 17 по 30 июля 2016 года удерживал захваченное здание полка ППС ереванской полиции. 26 июля 2016 года Арутюнян получил ранение в перестрелке с силовиками. Родственники оппозиционера выражали обеспокоенность состоянием его здоровья, отмечая, что его раненая нога сильно отличается от здоровой. 12 апреля 2017 года врачебный консилиум принял решение перевести Арутюняна в реабилитационный центр, но на время подготовки документов он был перемещен в тюрьму "Нубарашен".

По словам адвоката Арутюняна Айарпи Саргсян, 11 января она направила в суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Кентрон – Норк – Мараш жалобу о бездействии генпрокурора.

Саргсян 12 января рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 11 декабря 2017 года она направила сообщение в Генпрокуратуру, в которой потребовала возбудить уголовное дело, считая, что «в отношении Ованнеса Арутюняна осуществляется попытка убийства», однако не получила ответа.

Согласно жалобе адвоката (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»), 26 июля 2016 года в период захвата здания полка ППС полиции Еревана Арутюнян получил огнестрельное ранение, но до сих пор он не прооперирован, в результате чего его нога изо дня в день худеет. «Он затрудняется ходить и переживает невыносимые боли», - говорится в жалобе.

Адвокат отметила, что Ованнес Арутюнян до сих пор так и не получил лечения. "Каждый раз, когда Ованнеса приводят в суд, у него усиливаются боли, затем он возвращается в Нубарашенскую тюрьму, где условия содержания недопустимы для него с учетом имеющихся проблем со здоровьем", - написала защитник в жалобе.

Она также указала, что еще одно подобное сообщение было представлено в Генпрокуратуру 12 декабря 2016 года, но на него также не поступил ответ.

«За полтора года я представила ряд ходатайств, связанных с состоянием здоровья Ованнеса Арутюняна, требовала перевести его из больницы для осужденных в гражданский медицинский центр, где он сможет получить подобающее лечение в нормальных человеческих условиях, но всякое ходатайство было игнорировано руководителями уполномоченных органов... Ухудшение с каждым днем состояния здоровья Арутюняна также есть результат неправильного подхода самих врачей, что практически превратило моего подзащитного в инвалида», - считает Саргсян.

Сейчас Ованнес Арутюнян содержится в Нубарашенской тюрьме, уточнила адвокат.

По версии обвинения, Арутюнян совместно с другими членами "Сасна Црер" участвовал в сожжении автомобилей, которые 24 июля 2016 года были вывезены на улицу Хоренаци с территории захваченного полка ППС полиции. Уголовное дело в отношении Арутюняна рассматривается в суде.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване". Новости о протестных акциях армянской оппозиции публикуются на странице "Протесты в Армении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"