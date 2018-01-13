13 января 2018, 03:03

Врач-психиатр жестоко избит в Ростове-на-Дону

Профессиональная деятельность врача Григория Остапенко рассматривается в качестве одного из мотивов нападения. Нападение произошло в подъезде его дома в Ростове-на-Дону, сообщил сам Остапенко.

Нападение на заведующего первым отделением областного психоневрологического диспансера произошло в первый рабочий день, 9 января, но известно о нем стало только к вечеру 12 января.

Неизвестные напали на Григория Остапенко рано утром в подъезде его дома в Ростове-на-Дону. Нападавшие били врача монтировками и ногами, сообщила со ссылкой на "Интерфакс" Gazeta.ru.

По данным информированного источника, Остапенко госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломами и другими повреждениями, лечение займет не меньше месяца. Источник не исключил, что нападение связано с профессиональной деятельностью врача.

Сам Григорий Остапенко считает, что нападение было тщательно спланировано. По его словам, соседи вечером перед нападением заметили в подъезде незнакомцев, и в тот же вечер там перестало работать освещение.

«Я в правой руке держал пакет с мусором, в левой – свой рюкзак. Из-за угла, из темноты неожиданно появилась рука. Удар – я лечу головой в стену. Мне затыкают рот, а второй нападавший начинает бить монтировкой. Ни единого слова избивавшие меня люди не произнесли», - процитировала слова Остапенко ростовская газета "Наше время". 

На сайтах следственного управления СКР по Ростовской области и МВД по Ростовской области комментариев о ходе расследования нападения на врача по состоянию на 3.00 мск 13 января не опубликовано.

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