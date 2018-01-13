13 января 2018, 07:05

Конфликт депутатов с оппозиционным мэром привел к муниципальному кризису в Тианети

Депутаты дважды отклонили бюджет Тианети на 2018 год. Если мэрия не сможет согласовать бюджет с депутатами, в городе пройдут новые выборы главы муниципалитета. Против единственного оппозиционного мэра в Грузии Тамаза Мечиаури ополчились его бывшие однопартийцы из "Грузинской мечты", отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", на выборах главы горного района Тианети 21 октября лидер партии "За единую Грузию" Тамаз Мечиаури получил на один голос больше, чем кандидат от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Лела Китесашвили: по итогам подсчета голосов Мечиаури получил 50,01% голосов, а Китесашвили - 49,99%. После пересчета бюллетеней окружной избирком признал Китесашвили победителем выборов, однако Мцхетский райсуд аннулировал это решение.

3 ноября ЦИК Грузии отклонил жалобу Китесашвили, просившей отметить итоги выборов и назначить второй тур, подтвердив таким образом победу Мечиаури. Тамаз Мечиаури стал единственным в Грузии оппозиционным мэром.

Власти муниципалитета Тианети (регион Мцхета-Мтианети) не приняли бюджет на 2018 год. Депутаты местного сакребуло дважды возвращали бюджет на доработку, а если проект бюджета будет отклонен и в третий раз, в Тианети назначат внеочередные выборы мэра. Бюджет Тианети на 2018 год дважды был отправлен на доработку по причине того, что он не удовлетворяет нуждам населения, пояснил председатель местного сакребуло Георгий Цоколаури.

"Он не предусматривает средства на питание в детских садах и финансирование столовых, где бесплатно питаются малоимущих, не оговорено финансирование уличного освещения и софинансирование инфраструктурных проектов. На фоне такой нехватки средств в бюджете мэр Тианети Тамаз Мечиаури потребовал увеличения зарплаты для себя, своих заместителей и руководителей служб", - сказал председатель Тианетского сакребуло корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно пока не принятому проекту, бюджет Тианети на 2018 год составляет около 4,5 миллионов лари (около 1 млн 758 тыс долларов). Тианетский муниципалитет находится на северо-востоке Грузии. По данным Национальной статистической службы Грузии на 1 января 2016 года, число жителей муниципалитета составляет 9,3 тысячи человек.

По словам Цоколаури, зарплата мэра Тианети сейчас составляет 2,5 тысячи лари (976 долларов), а Мечиаури потребовал увеличить ее на 1 тысячу 150 лари (449 долларов). У депутатов, как пояснил он, были замечания и по другим параметрам бюджета, однако все эти замечания и рекомендации после первой отправки проекта на доработку учтены не были, бюджет повторно представили на рассмотрение сакребуло в первоначальной редакции.

Для принятия бюджета необходима поддержка 14 депутатов из 27. Сакребуло Тианети на две трети состоит из представителей правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", а одну треть составляют сторонники Мечиаури, среди которых представители оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Альянс патриотов Грузии", пояснил Цоколаури.

Политологи: конфликт мэра и депутатов - продолжение противостояния на выборах

Причиной сложившейся в Тианети конфликтной ситуации могли быть преднамеренные действия, в том числе саботаж с целью организации внеочередных выборов мэра, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи.

Тианети - единственный муниципалитет с оппозиционером во главе и единственный район, где сакребуло до сих пор не приняло бюджет на 2018 год, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. По мнению Читадзе, причиной возникшего конфликта и провала бюджета стала именно личность Мечиаури.

В Тианети идет борьба двух политических кланов - клана Мечиаури и клана мажоритарного депутата парламента Грузии Закария Куцнашвили. Противостояние возникло перед парламентскими выборами осенью 2017 года, когда Куцнашвили активно продвигал на выборах мэра своего кандидата, указал аналитик Заал Анджапаридзе.

"Происходящее сейчас в регионе, в том числе конфликт между мэром и сакребуло, - отголоски этой борьбы. На выборах Куцнашвили хотел провести своего человека, Лелу Китесашвили, но ему не удалось. Сейчас он всеми средствами пытается ставить палки в колеса мэра Мечиаури", - сказал Анджапаридзе корреспонденту "Кавказского узла". При этом действия депутатов он охарактеризовал как "саботаж".

Вместе с тем аналитик не исключил, что в работе Мечиаури могут быть свои недочеты. Он обратил внимание, что к внеочередным выборам мэра Тианети может привести не только отказ сакребуло принимать бюджет в третий раз, но и импичмент, однако мэр Тианети находится в хороших отношениях с неформальным лидером правящей партии и бывшим премьером Грузии Бидзиной Иванишвили. Эти отношения, вероятно, позволят Мечиаури решить вопрос в кулуарах, предположил Анджапаридзе.

В регионах страны решения принимаются исходя из местных интересов, которые могут кардинально отличаться от партийной политики, обратил внимание политолог, член "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе.

Тамаз Мечиаури в 2012- 2016 годах был депутатом парламента от правящей партии, но в мае 2016 года объявил о своем выходе из партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Мечиаури является противником вступления Грузии в НАТО и выступает за налаживание отношений с Россией, информировал "Спутник-Грузия".

Консервативные взгляды вынудили Мечиаури покинуть правящую партию, но даже создав свою партию, он не проявлял агрессии в отношении "Грузинской мечты", заметил политолог.

По его мнению, происходящее в Тианети может быть обусловлено влиянием местной группы "Грузинской мечты", однако и само избрание Мечиаури мэром вероятно, могло быть вызвано "минутными факторами" - в этом случае избиратели уже пожалели о своем выборе и население в целом настроилось против него. Конкурент Мечиаури на выборах Лела Китесашвили была "очень популярна в Тианети, много сделала для района и люди это чувствовали", подчеркнул Сакварелидзе.

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"