12 января 2018, 21:20

Житель Каспийска задержан по подозрению в убийстве коллектора

Должник застрелил в Каспийске сотрудника коллекторского агентства, который пришел к нему домой требовать деньги, сообщили в МВД Дагестана.

Ссора между получателем кредита и коллектором произошла днем 11 января.

Представитель кредитора скончался на месте, со ссылкой на МВД Дагестана передает "Ставрполье.TV".



45-летний мужчина застрелил 36-летнего коллектора в многоэтажке по улице Ленина в Каспийске, сообщает версию полиции "Комсомольская правда".

Инцидент вызвал обсуждение в интернете. Один из пользователей Instagram заявил, что знаком с обстоятельствами убийства. "Убитый брат моего папы. Его намеренно убили. Убийца пригласил его к себе сказал попьют чай и он вернёт деньги. Но он выстрелил в спину когда тот уходил", - написал сегодня комментатор с ником vaziirova в сообществе "Родной Дагестан".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 мая 2017 года суд в другом регионе СКФО, Ставропольском крае, назначил штраф в размере 40 тысяч рублей начальнику отдела коллекторского агентства, обвиненному в блокировке телефонной связи в детской больнице.