12 января 2018, 20:59

МВД Дагестана подтвердило задержание Абдурашидова

Руководителя благотворительной организации "Центр Низам" Казбека Абдурашидова не похитили, а задержали как подозреваемого в разбойном нападении, сообщило МВД Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 11 января родные Казбека Абдурашидова сообщили о его исчезновении. Они предположили, что тот мог быть похищен. Сегодня член Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что Абдурашидов с 11 января находится в отделении полиции Каспийска по подозрению в разбое.

Абдурашидов был задержан в соответствии со ст. 91 Уголовно-проессульного кодекса, похищения не было, заявили сегодня в МВД Дагестана. По данным ведомства, Казбек Абдурашидов подозревается в совершении разбойного нападения с целью завладения денежными средствами.

"12 ноября 2015 года в Каспийске по улице Чернышевского произошло разбойное нападение на мужчину и членов его семьи с применением оружия неустановленного образца. Целью разбойников являлась кража крупной суммы и золотых изделий", - цитирует сообщение пресс-службы республиканской полиции корреспондент "Кавказского узла".

Комментариев от Абдурашидова относительно позиции МВД не поступало.

Примечание:

"Прокуратура потребовала активизировать расследование декабрьской атаки на Грозный", "Убитые в Грозном боевики захоронены в безымянных могилах", "Жители Аки-Юрта назвали изгнание Бахарчиева из Чечни бесчеловечным поступком".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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