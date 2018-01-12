12 января 2018, 19:59

Управление СКР в Чечне возглавил уроженец Кабардино-Балкарии

Сотрудникам следственного управления Следкома по Чечне представлен новый руководитель Виталий Волков, который ранее занимал аналогичную должность в Северной Осетии.

Уроженец Кабардино-Балкарии Виталий Волков назначен руководителем СУ СКР по Чечне указом президента 27 декабря 2017 года, сообщила сегодня пресс-служба управления.

С 2007 года Виталий Волков был заместителем руководителя СУ СКР по Кабардино-Балкарии, а с 2011 года возглавлял управление комитета по Северной Осетии, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отметим, что, как писал "Кавказский узел", 11 января руководитель грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев, обвиненный в хранении марихуаны, написал заявление в СУ СКР по Чечне с просьбой привлечь к уголовной ответственности чеченских силовиков, которые, по мнению правозащитника, подбросили ему наркотики. Сегодня адвокат Титиева Петр Заикин передал это заявление в республиканское управление СКР.