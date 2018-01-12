12 января 2018, 20:06

Передано в суд дело главы "Грозный Авиа" о невыплате зарплат

Бывший генеральный директор ПАО "Авиакомпания "Грозный Авиа" задолжал работникам свыше 3 миллионов рублей, установили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель авиакомпании в Грозном, по данным следствия, пять месяцев не выплачивал зарплату работникам, имея при этом деньги на счету компании.

Сумма задолженности за указанный период составила 3 миллиона 259 тысяч 151 рубль, сообщили следователи.

Бывший директор "Грозный Авиа" обвинен по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Расследование дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.