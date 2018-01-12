12 января 2018, 20:06
Передано в суд дело главы "Грозный Авиа" о невыплате зарплат
Бывший генеральный директор ПАО "Авиакомпания "Грозный Авиа" задолжал работникам свыше 3 миллионов рублей, установили следователи.
Как сообщал "Кавказский узел", руководитель авиакомпании в Грозном, по данным следствия, пять месяцев не выплачивал зарплату работникам, имея при этом деньги на счету компании.
Сумма задолженности за указанный период составила 3 миллиона 259 тысяч 151 рубль, сообщили следователи.
Бывший директор "Грозный Авиа" обвинен по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). Расследование дела завершено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщается сегодня на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
"Грозный Авиа" отменила четыре дальневосточных рейса", "Грозный-авиа" сообщила о запрете на вылет ее самолета из аэропорта Воронежа", "Компании "Грозный Авиа" запрещены международные полеты".
13 января 2018, 01:35
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Защита Хамхоева заявила о затягивании дела
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13 января 2018, 00:11
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12 января 2018, 22:57
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14 человек задержаны у салафитской мечети в Махачкале
Силовики объяснили сегодняшнее задержание прихожан мечети на улице Омарова профилактической проверкой. Все задержанные уже отпущены, заявил представитель МВД Дагестана.
12 января 2018, 22:11
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50 горняков провели пикет в Гуково
Минпром Ростовской области попросил руководство шахт выдать бывшим сотрудникам "Кингкоула" пайковой уголь, сказал сегодня на акции горняков представитель профсоюза. Член инициативной группы шахтеров сообщила о выплатах долгов по зарплате работникам компании "Алмазная".
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12 января 2018, 10:501
CDSI указал на увеличение небоевых потерь среди военных Азербайджана
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11 января 2018, 10:411
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50 горняков провели пикет в Гуково
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12 января 2018, 21:20
Житель Каспийска задержан по подозрению в убийстве коллектора
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12 января 2018, 20:59
МВД Дагестана подтвердило задержание Абдурашидова
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12 января 2018, 20:06
Передано в суд дело главы "Грозный Авиа" о невыплате зарплат
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12 января 2018, 20:00
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Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Чечне
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12 января 2018, 19:59
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Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"
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Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2017 года стали 42 человека
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Пять человек стали жертвами вооруженного конфликта в IV квартале 2017 года в Чечне
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