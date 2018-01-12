12 января 2018, 17:48

Голодающие в Краснодаре дольщики обвинили власти в бездействии

Дольщики жилого комплекса "Территория счастья", с 9 января проводящие голодовку в Краснодаре, потребовали от властей города и края выполнить обещание о нахождении нового инвестора для завершения строительства домов.

Как писал "Кавказский узел", дольщики ЖК "Территория счастья" неоднократно проводили митинги и объявляли голодовки протеста, требуя от власти провести проверку деятельности застройщика, а также включения этого ЖК в реестр проблемных объектов. Вечером 9 января дольщики "Территории счастья" объявили о начале очередной, третьей голодовки.



В ноябре 2017 года департамент стройнадзора Краснодарского края подал иск с требованием наложить запрет на заключение новых договоров долевого участия в проекте ЖК "Территория счастья". При этом чиновники пообещали дольщикам, что жилой комплекс будет достроен к 2020 году.

Дольщики жилого комплекса "Территория счастья" в Краснодаре проводят бессрочную голодовку на крыльце бывшего офиса продаж строительной компании "Счастье", сообщает корреспондент "Кавказского узла".

По словам участников акции, всего в голодовке участвуют шесть человек - три женщины и трое мужчин. Также голодающих поддерживают приходящие к ним дольщики.

Шевчук: голодовка будет прекращена только после начала работ по достройке домов

Дольщики подали официальное уведомление в администрацию города на проведение пикета, с 13 января они планируют установить палатки у бывшего офиса продаж, рассказала одна из голодающих, представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Территория счастья" Алина Шевчук.

"Мы разойдемся только тогда, когда увидим здесь технику и строителей. У нас одобрен пикет на 10 дней, будем продлевать, будем организовывать здесь палаточный городок, потому что очень холодно, невыносимо, многие уже заболели", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Шесть женщин постоянно находятся на месте в светлое время суток, потом их сменяют мужчины, рассказала дольщица Светлана Карпова, поддерживающая голодающих.

"Днем мужчины работают, ночью находятся здесь. Женщины идут домой, у всех дети", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" участница акции протеста.

"От застройщика мы ничего не ждем, так как он явный банкрот, мы ждем действий от властей", - сообщила Светлана Карпова.

По словам женщины, в ноябре 2017 года на встрече с обманутыми дольщиками губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что для завершения строительства жилого комплекса будет найден инвестор, которому предоставят земельный участок, чтобы его заинтересовать, но до сих пор инвестора нет.

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, мэр Краснодара Евгений Первышов на совещании 15 ноября 2017 года заверил, что дорожные карты по решению проблем обманутых дольщиков практически готовы. "Инвесторы найдены для ЖК "Таурас-96", ЖК "Территории счастья"", - подчеркивалось в сообщении, опубликованном на сайте администрации края.

"Моя семья переехала с севера, мы продали там квартиру. Сейчас мы снимаем жилье с маленькими детьми, я вложила материнский капитал", - плачет женщина.

По ее информации, дольщики "Территории счастья" до сих пор не признаны обманутыми, несмотря на то, что застройщик находится под арестом, а 95% квартир в ЖК проданы. "Здесь два литера, один литер в большей готовности – процентов около 80, второй на 60% готов, но самая основная часть расходов – это подключение коммуникаций", - рассказала женщина.

По словам дольщиков, возле офиса продаж круглосуточно дежурит сотрудник полиции. "Постоянно спрашивает, как голодающие себя чувствуют, не нужна ли медицинская помощь", - отметила одна из участниц акции.

Участница голодовки пожаловалась на слабость и головокружение

Мать двоих детей Вероника сообщила, что она, как и другие участники голодовки, уже ощущает слабость и головокружение.

По словам женщины, несколько лет назад в ее семье родился второй ребенок, продали однокомнатную квартиру, взяли кредит и вложили 2 миллиона в двухкомнатную квартиру. "В 2014 году меня муж отвез в станицу к родителям, я там три года жила с детьми, в итоге у нас до развода дошло, пришлось снять квартиру в Краснодаре и нас перевезти", - рассказала участница голодовки.

По ее словам, доход семьи составляет 35 тысяч рублей, из них 15 тысяч отдают за съемное жилье, еще 10 тысяч рублей отдают за кредит, который брали на квартиру.

Много лет с мужем копили на квартиру, муж умер, вложила средства в однокомнатную квартиру, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница голодовки Гаянэ Алеварян.

"Наличными отдала 1 миллион 300 тысяч рублей, думала, что через 6 месяцев у моих детей какое-то жилье будет. Дочери уже замуж вышли, детей родили, а я все жду свое счастье, живу у детей в съемной квартире, сплю на кухне", - заявила она.

Люди, вкладывающие деньги в долевое строительство, разделяют с застройщиком многочисленные риски, даже если застройщик имеет хорошую репутацию, говорится в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной "Кавказским узлом". В справке собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем. Борьбу за свои права дольщикам следует вести коллективно - единичные, самостоятельные обращения дольщиков зачастую не находят должного внимания, подчеркивается в материале.

Дольщики ЖК "Территория счастья" намерены заселиться в недостроенные дома

Власти обеспечили охрану объекта до марта, а потом дольщики планируют въехать в свои квартиры, отметила Алина Шевчук.

"Была встреча с вице-губернатором, которая состоялась благодаря начавшейся голодовке, ничего нового нам не сказали. Сказали, что нам не повезло, мы купили квартиры у мошенников, администрация не располагает землями, чтобы заинтересовать инвестора", - пояснила участница голодовки.

По ее словам, среди дольщиков много молодых семей, которым негде жить. "Мы уже решили, что будем переезжать и жить в таких условиях, скинемся, купим генератор, биотуалет стоит во дворе", - сообщила женщина.

Представитель инициативной группы дольщиков ЖК "Территория счастья" рассказала, что вместе с семьей, в которой двое детей, переехала в Краснодар с Урала по рекомендации врачей.

"Мы продали там жилье и вложили все наличные деньги, поселились здесь неподалеку, стали снимать жилье. Жили на съемной, без прописки. Садик на ребенка мы получить не могли, старшего ребенка в школу устроить. Чтобы легализовать свой статус бомжей, заплатили штрафы за то, что так долго жили без регистрации. Платим ипотеку теперь, живем в квартире без ремонта, с черновыми стенами", - пожаловалась Алина Шевчук.

На встрече с дольщиками 11 января вице-губернатор края Андрея Алексеенко разъяснил им, что работа по поиску инвестора ведется, но их объект считается малопривлекательным с инвестиционной точки зрения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы администрации Краснодарского края.

По словам сотрудника пресс-службы, администрация края не распоряжается городскими землями Краснодара. При этом он не смог ответить, идет ли поиск земельного участка для нового инвестора ЖК "Территория счастья" и попросил обратиться в администрацию с официальным запросом.

Комментариями представителей администрации Краснодара "Кавказский узел" пока не располагает.

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"