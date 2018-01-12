12 января 2018, 12:08

Дадаев этапирован в Иркутск вместо Петрозаводска

Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, этапирован в колонию строгого режима Иркутска, хотя ранее была анонсирована его отправка в Карелию. Хамзат Бахаев отправлен в исправительное учреждение Кирово-Чепецка, сообщила адвокат Роза Магомедова.

Как писал "Кавказский узел", 2 января появилась информация о том, что Заур Дадаев этапирован в Карелию и будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима в Петрозаводске. Об этом со ссылкой на ФСИН сообщили карельские СМИ.

Заур Дадаев, осужденный по делу об убийстве Бориса Немцова, в итоге был этапирован в колонию строгого режима Иркутска, сообщила его адвокат Роза Магомедова. "Я говорила с Дадаевым. Он находится на карантине в ИК-3 Иркутска, Бахаев - в ИК-11 Кирово-Чепецка", - цитирует Магомедову "Интерфакс".

Адвокат отметила, что защита пока не располагает информацией о месте отбывания наказания еще двух фигурантов дела - братьев Анзора и Шадида Губашевых. Пятый осужденный Темирлан Эскерханов находится в Москве, так как в отношении него начался второй судебный процесс об оскорблении им следователя.

Магомедова уточнила, что Дадаев будет отбывать наказание в иркутской колонии, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов, пишет РИА "Новости".

13 июля 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор пятерым уроженцам Чечни, обвиненным в убийстве Бориса Немцова. Заур Дадаев, которого следствие сочло исполнителем убийства, был приговорен к 20 годам колонии. Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева суд приговорил к длительным срокам лишения свободы, от 11 до 19 лет. Родственники осужденных назвали приговор несправедливым и заявили о недоказанности вины, защита обжаловала решение суда. Дочь политика Жанна Немцова также обжаловала приговор, потребовав его отмены и возвращения дела в прокуратуру. Верховный суд России 10 октября 2017 года незначительно смягчил приговор по делу об убийстве Немцова, отменив штрафы, но подтвердив сроки заключения.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Бориса Немцова. Материалы о расследовании убийства Немцова "Кавказский узел" публикует на странице "Немцов". Также "Кавказским узлом" в разделе "Справочник" размещена справка "Чеченский след в убийстве Немцова".