На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Фото: PAN Photo https://ru.sputnik-news.ee/news/20160418/1225609.html

12 января 2018, 08:43

Азербайджан насчитал 131 обстрел с армянской стороны

Вооруженные силы Армении 131 раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения за 11 января и ночь на 12 января, заявили в Минобороны Азербайджана.

Согласно его данным, обстрелы по азербайджанским позициям в селах Кохнегышлаг, Кемерли, Гызылгаджылы, Джафарли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан, Мунджуглу, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах в Товузском, Гедабекском и Газахском районах велись со стороны армянских населенных пунктов Довех, Беркабер, Паравакар, Чинари.

Также стреляли со стороны карабахских населенных пунктов и безымянных высот в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском, Физулинском, Джебраильском и Геранбойском районах, сообщается на сайте Минобороны Азербайджана. При обстрелах использовались пулеметы крупного калибра, указано в сообщении.

Представители оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха пока не прокомментировали эти заявления. На их сайтах, по данным на 08.43 мск 12 января, такой информации нет.

Как писал «Кавказский узел», 11 января Азербайджан обвинил армянскую сторону в 125 обстрелах за сутки, днем ранее сообщил о 122 обстрелах своих позиций. Нагорный Карабах еженедельно обвиняет азербайджанскую сторону в нарушениях перемирия, суммируя свои данные. Так, за период с 31 декабря 2017 года по 6 января 2018 года он насчитал 200 обстрелов.

В апреле 2016 года после обострения карабахского конфликта стороны объявили о перемирии, однако более года после этого обстрелы не прекращались ни на сутки, следует из подготовленной "Кавказским узлом" инфографики "Карабах после перемирия - 365 дней войны".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в зоне карабахского конфликта и поступающие оттуда новости публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Армянские правозащитники отметили уменьшение потерь среди военных в 2017 году", "Военнослужащий погиб в Нагорном Карабахе", "CDSI насчитал 119 смертей военнослужащих на Южном Кавказе в 2017 году".

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