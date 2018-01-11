11 января 2018, 23:19

Двое грузинских полицейских арестованы после стрельбы в Рустави

Руставский суд сегодня арестовал двоих полицейских по подозрению в том, что те избили и стреляли в местного жителя.

Как писал "Кавказский узел", житель Рустави Роман Гонгадзе сообщил, что в ноябре 2017 года полицейские попытались доставить его в отделение, а когда он побежал, стреляли в его сторону из табельного оружия, догнали и избили. 18 ноября было возбуждено уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия или оружия.

Сегодня были задержаны двое подозреваемых, участковые инспектора-следователи второго отдела городского управления полиции Рустави. По версии следствия, 12 ноября 2017 года полицейские потребовали от Романа Гонгадзе и его друзей покинуть территорию возле одного из магазинов. На вопрос Гонгадзе о причинах такого требования они оскорбили его и потребовали проследовать в отделение. Мужчина испугался и попытался убежать, но был остановлен выстрелами из огнестрельного оружия и избит, информирует "Грузия Online".



Руставский городской суд отклонил ходатайство защиты, просившей отпустить задержанных под залог, и постановил заключить обоих полицейских под стражу.

На заседании, куда пришли коллеги задержанных и члены их семей, было шумно, произошла словесная перепалка. Один из присутствующих был удален из зала. При этом пострадавший, Роман Гонгадзе, на суд не пришел, сообщает "ИнтерпрессНьюс".

Комментариев арестованных или их представителей относительно решения суда не поступало.