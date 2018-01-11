11 января 2018, 21:38

Краснодарец обвинен в избиении школьников на детской площадке

Передано в суд дело жителя Краснодара, который избил двух малолетних во дворе своего дома, заступившись за пасынка, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2017 года житель Краснодара избил на детской площадке двух детей. Видеозапись инцидента распространилась в интернете и вызвала интерес у правоохранителей. 3 октября был установлен подозреваемый.

По данным следствия, 1 октября 2017 года на детской площадке по улице Гидростроителей произошел конфликт между детьми, в ходе которого девятилетний мальчик несколько раз ударил по голове своего сверстника. Тот рассказал об обидчике отчиму и вернулся во двор вместе с ним. Заступившись за пасынка, мужчина ударил и бросил на землю одного ребенка и причинил физическую боль еще одному. У брошенного на землю ребенка зафиксированы синяки и ушиб нижней губы и носа.

Краснодарцу предъявлено обвинение по ст.116 УК России (нанесение побоев из хулиганских побуждений), говорится сегодня на сайте краевого следственного управления.

Материалы дела с утвержденным обвинением переданы в Советский районный суд Краснодара, со ссылкой на следователя Эдуарда Аракелина информирует сегодня "Кубань 24". 

Максимальная санкция, которую предусматривает вмененная обвиняемому статья Уголовного кодекса, составляет два года заключения. Комментариев мужчины или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Примечание:

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