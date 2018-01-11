11 января 2018, 21:43

Сокирянская: арест Титиева говорит о продолжении атаки на “Мемориал”

Абсурдность предъявленных Оюбу Титиеву обвинений не мешает чеченским силовикам фабриковать в отношении него позорное дело, констатировала Екатерина Сокирянская, комментируя решение об аресте правозащитника.

"Кавказский узел" информировал, что глава грозненского представительства Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Силовики заявили, что у него было найдено около 180 граммов марихуаны. Сегодня Титиеву было предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), Шалинский городской суд вынес решение о его аресте на два месяца.

Правозащитный центр "Мемориал" сегодня сообщил, что силовики угрожали близким Оюба Титиева, разыскивая, в частности, его сына и брату. Придя в дом Титиева, они выгнали на улицу родственниц правозащитника, заперли дом и ушли, забрав с собой ключи. Сам Оюб Титиев рассказал, что силовики принуждали его к самооговору и угрожали возбудить в отношении его родных уголовные дела о содействии терроризму. По мнению члена совета "Мемориала" Олега Орлова, силовики могут использовать сына и брата Титиева в качестве заложников, отметило BBC.

Предъявление обвинения Оюбу Титиеву и его заключение под стражу говорят о том, что чеченские силовики не намерены останавливаться в наступлении на местный филиал Правозащитного центра "Мемориал", считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Сокирянская отметила, что сегодняшнее заседание в Шалинском городском суде длилось долго, постановление об аресте Титиева огласили не сразу. "Очевидно, что они все-таки решили продолжать фабрикацию уголовного дела, несмотря на общественный резонанс и всю абсурдность обвинений", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".



Сокирянская подчеркнула, что "такое отношение к руководителю "Мемориала" в республике - позор не только для Чечни, но и для всей России". Она выразила надежду, что привлеченным к делу опытным адвокатам удастся облегчить участь Оюба Титиева, а "у чеченских властей возобладает голос разума".

Уголовное преследование Оюба Титиева по делу о наркотиках имеет целью дискредитировать правозащитника в глазах чеченской общественности и заставить Правозащитный центр "Мемориал" прекратить работу в Чечне, заявила 10 января международная организация Human Rights Watch. Задержание и обвинение Титиева аналогично делам правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета".

Суд рассматривал ходатайство следствия о заключении Титиева под стражу больше трех с половиной часов, с 14.30 до 18.10. Судья не допустил на заседание коллег Оюба Титиева из Правозащитного центра "Мемориал", объявив заседание закрытым. Титиева защищают адвокаты Петр Заикин и Султан Тельхигов, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ПЦ "Мемориал".

Оюб Титиев на заседании суда подробно рассказал обстоятельства своего задержания и заявил, что наркотики ему были подброшены. Он указал на конкретного силовика, положившего под пассажирское сиденье его автомобиля пакет с марихуаной, и написал заявление в Управление СКР по Чечне с просьбой привлечь этого сотрудника к ответственности. "Подать заявление мы планируем завтра [12 января] на личном приеме у руководителя управления или его заместителя. Если нас не примут, то сдадим его в канцелярию", - приводит слова адвоката Петра Заикина "Интерфакс".

Власти Чечни оказывают неприкрытое давление на работающих в регионе правозащитников, заявил 10 января Комитет против пыток, отметив, что права Титиева при задержании были серьезно нарушены.

Решение суда о заключении Оюба Титиева под стражу прокомментировала и Варвара Пархоменко, в прошлом сотрудник представительства Международной кризисной группы в России. "Очень плохо", - написала она на своей странице в Facebook.



В обвинение, которое сегодня официально предъявили Титиеву, никто не верит, отметила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.



"Он был человеком очень активным, репрессии в отношении него в Чечне были ожидаемыми. В то, что у него действительно нашли наркотики, никто не верит, даже те, ради кого это проделывалось. Скорее всего, ни на какие угрозы, даже его семье, он не поддастся. Чудовищно то, что происходит в Чечне, чудовищно, что это возможно, да еще и с такой легкостью", - сказала Ганнушкина 10 января в эфире телеканала "Дождь".

Адвокаты Оюба Титиева узнали с его слов, что в день задержания силовики остановили его машину в Курчалое почти сразу после выезда из дома. Один из них на глазах Титиева положил под сиденье его машины пакет и сообщил правозащитнику, что тот должен проехать в отдел. У моста (мост между Курчалоем и Майртупом. - Прим. "Кавказского узла") другие силовики, едва заглянув в автомобиль, обнаружили этот пакет, рассказал председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов сегодня в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Черкасов отметил, что Оюб Титиев не только вел здоровый образ жизни, но и является соблюдающим мусульманином. "Я знаю его треть жизни. Он и наркотики, курение, алкоголь - вещи несовместные", - подчеркнул Черкасов.

Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня попросил главу СКР Александра Бастрыкина провести проверку задержания чеченского правозащитника. Он предположил, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики могли быть ему подброшены. В свою очередь пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов сегодня назвал предположения о связи уголовного дела Титиева с его правозащитной деятельности беспочвенными. "В Чечне никто не стремится обвинить в хранении или употреблении наркотиков ни в чем не повинных людей", - заявил он.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"