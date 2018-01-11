Военно-Грузинская дорога. Фото Магомеда Магомедова для "Кавказского узла"

11 января 2018, 19:42

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

Движение по Военно-Грузинской дороге ограничено из-за непогоды в Грузии, с российской стороны границы скопились десятки большегрузов, сообщило МЧС Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что с 22 декабря 2017 года на Военно-Грузинской дороге регулярно вводятся ограничения на движение транспорта. Проезд в направлении Грузии был полностью открыт с 10 января.

Сегодня с 17:20 мск, в соответствии с рекомендацией пограничной полиции Грузии, был запрещен выезд из России большегрузов, сообщили спасатели.

На границе образовалась очередь из 57 большегрузных автомобилей, говорится в сообщении на сайте североосетинского управления МЧС России.

Для тех, кто решил путешествовать из России в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" подготовил материал "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс". Также на "Кавказском узле" опубликована справка о Военно-Грузинской дороге.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в районе Степанцминды без осадков, температура воздуха -3 градуса, скорость ветра 7 метров в секунду. В ночь на 12 января осадки также не прогнозируются, воздух охладится до -11 градусов, скорость ветра достигнет 8 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России, он позволяет корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

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