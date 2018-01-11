11 января 2018, 20:17

Защита рассказала о доказательствах невиновности Гольдера

Собраны доказательства того, что глава Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда Юрий Гольдер получил не взятку, а компенсацию от отеля за отказ в обслуживании, сообщил его адвокат. Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу на продление ареста Гольдера.

Как писал "Кавказский узел", глава Ассоциации по защите прав потребителей Волгограда и член городского Правозащитного совета Юрий Гольдер был задержан по подозрению в коммерческом подкупе. 7 августа 2017 года адвокат Евгения Ливанова сообщила, что Гольдер дал признательные показания, но затем стало известно, что он отказался от услуг Ливановой, обвинив ее в сотрудничестве со следствием. Обвинение в требовании миллиона рублей от руководителей сети отелей Marton он назвал провокацией.

По версии следствия, в мае члены ассоциации нашли более 25 нарушений в одном из волгоградских отелей и запросили за прекращение проверки и отзыв писем, направленных в контролирующие организации, полтора миллиона рублей, снизив затем эту сумму до миллиона. Гольдер обещал предпринимателям неприятности, и бизнесмены платили ему, заявил руководитель сети отелей Marton Андрей Марченко. Коллеги Гольдера связали уголовное преследование с его правозащитной деятельностью и не поверили в виновность Гольдера.

Юрий Гольдер, который участвовал в сегодняшнем заседании посредством видеоконференцсвязи, напомнил, что сделал признание вынужденно. "Я написал жалобу на адвоката, который изначально вынудил меня дать признательные показания. Но сейчас подняты документы, которые были в электронной почте, и другие. Мы сделали новогодний подарок следствию - дали объективные показания с фактами доказательств, которые полностью ломают механизм следствия", - сказал Гольдер по видеосвязи.

Частично признав свою вину, Юрий Гольдер надеялся на изменение меры пресечения, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Куницкий. "Видя, что этого не происходит, мы изменили позицию в корне - сейчас он полностью не признает вину", - подверкнул адвокат Юрия Гольдера.

У защиты появились бумажные и электронные документы, доказывающие, что деньги, переданные Гольдеру и другому активисту, были компенсацией морального вреда, сообщил Сергей Куницкий. "Отель Marton неоднократно отказывал им в обслуживании, что зафиксировано. Есть также письмо отеля, в котором он просит урегулировать данный вопрос. Обвинение основано на том, что Гольдер написал обращения в инстанции и за деньги их отозвал. Сейчас эта схема не срастается, потому что он отозвал обращения раньше, чем получил деньги", - сказал адвокат.

Суд оставил Гольдера под арестом

25 декабря Ворошиловский райсуд продлил арест Гольдера до 26 января. На это постановление была подана апелляция, оставленная сегодня без удовлетворения, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

10 октября 2017 года Волгоградский облсуд постановил пересмотреть решение об аресте Гольдера после того, как подсудимый заявил, что пребывание в СИЗО без должного лечения подрывает его здоровье. Однако 19 октября Ворошиловский райсуд Волгограда оставил это решение в силе. Был отклонена и апелляция Гольдера на продление ему ареста до 25 декабря 2017 года.

Следователь по делу Гольдера на суд сегодня не явился. Судья отметил, что следователя уведомили о дате слушаний, а адвокат Сергей Куницкий указал в суде на то, что тот не посетил ни одного заседания. Куницкий считает, что следствие не может обосновать свои ходатайства об аресте обвиняемого.

"Гольдер находится под стражей около шести месяцев. На первоначальном этапе было такое основание, как тяжесть совершенного преступления, чтобы избрать ему самую строгую меру пресечения, но сейчас такого основания недостаточно, чтобы постоянно продлевать ему арест", - заявил во время своего выступления Сергей Куницкий.

Адвокат напомнил суду, что Гольдер - инвалид второй группы. "По вопросу меры пресечения мы собираемся уже раз пятый или шестой. У меня складывается впечатление о формальности рассмотрения данного вопроса в связи с тем, что у нас нарушается право состязательности и равноправия сторон, предусмотренное УПК", - сказал Куницкий. Он также указал на медлительность обвинения. "Обвинение никак не перейдет к конечной стадии по тому эпизоду, который они считают доказанным", - заявил адвокат в суде.

Сам Гольдер заявил суду, что в СИЗО не может получать адекватную медпомощь. "Меня не могут здесь обследовать ни по онкологии, ни по кардиологии", - сказал он. Арестованный также отметил, что с ним не проводится никаких следственных действий. "Я писал об этом заявление следователю. За шесть месяцев, что я нахожусь здесь, следствие провело два или три следственных эксперимента. Документы из моего офиса изъяты. Нет доказательств, что я могу на кого-то повлиять. Арест - это средство давления, чтобы ухудшилось мое здоровье", - заявил Юрий Гольдер по видеосвязи.

Инвалидом второй группы Юрия Гольдера признала медико-социальная экспертная комиссия. 22 сентября 2017 года Общественная наблюдательная комиссия призвала медслужбу управления исполнения наказаний "более взвешенно и основательно обратить внимание на состояние здоровья Гольдера".

Поддержать Гольдера в суде пришел член правозащитного совета Волгограда Анатолий Болтыхов. "Я не знаком с материалами дела, но я вижу, что больного человека держат под стражей", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Адвокат Сергей Куницкий сообщил, что сегодняшнее решение суда будет обжаловано.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"