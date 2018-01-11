11 января 2018, 18:20

Полицейский в Калмыкии обвинен в избиении двух человек

Бывший начальник уголовного розыска отдела МВД в Лаганском районе обвиняется в том, что избил двух жителей села Джалыково, сломав одному из них руку, заявили следователи.

По данным следствия, обвиняемый избил двух жителей села Джалыково Лаганского района ночью 22 апреля 2017 года, находясь в служебном кабинете отделения полиции.

Бывший полицейский обвиняется в совершении двух эпизодов преступления по п."а" ч.3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с применением насилия), сообщается сегодня на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Калмыкии.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в превышении полномочий в декабре 2017 года был обвинен дагестанский полицейскийПо версии следствия, он применили физическое насилие в отношении женщины и ее сына.

Примечание:

"Трое полицейских в Кабардино-Балкарии обвинены в избиении коллеги", "Полицейский на Ставрополье предстанет перед судом за применение насилия", "Сотрудники ГИБДД Волгодонска обвинены в избиении водителя".

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