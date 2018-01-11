11 января 2018, 17:41

Родные Темирлана Мачаликашвили потребовали его реабилитации

В селе Дуиси Панкисского ущелья сегодня прошли похороны Темирлана Мачаликашвили, скончавшегося после ранения силовиками в ходе спецоперации. Отец Мачаликашвили решил обратиться в прокуратуру Грузии с требованием дать оценку действиям силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, находился в реанимации. Переговоры о лечении Мачаликашвили за рубежом велись с начала января. 10 января, когда договоренность о его лечении в Турции уже была достигнута, Темирлан Мачаликашвили умер.

По версии СГБ Грузии, силовики ранили Мачаликашвили, когда он попытался бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в молодого человека, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

Отец Темирлана Мачаликашвили, Малхаз Мачаликашвили, сегодня заявил о том, что он будет добиваться реабилитации сына. По его словам, он обратился в прокуратуру Грузии с "требованием о проведении скорейшего расследования спецоперации в Панкисском ущелье".

Малхаз Мачаликашвили также предположил, что Служба госбезопасности "пытается скрыть совершенное преступление". Он заявил, что "если расследование не увенчается успехом, то жители Панкисского ущелья будут действовать "по-другому". Об этом Малхаз Мачаликашвили сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави-2".

В эфире телеканала также выступила адвокат семьи Мачаликашвили, Мариам Кублашвили. Ручная граната, которую, по версии Службы госбезопасности Грузии, попытался взорвать Темирлан Мачаликашвили, "была приобщена к делу искусственно", заявила Мариам Кублашвили.

По ее утверждению, есть много улик, которые свидетельствуют о том, что в момент спецоперации в руках Темирлана гранаты не было. "Одна из них – отправленное за несколько секунд до начала спецоперации смс-сообщение. За считанные секунды спецназовцы выбили дверь и произвели выстрел. Он бы физически не успел ничего предпринять. Спецназовец же увидел в темноте свет от мобильного телефона и отреагировал на это", – сказала адвокат.

Адвокат Мариам Кублашвили отметила, что она потребует повторного рассмотрения дела Мачаликашвили. По словам адвоката, "правоохранительные органы не просто злоупотребляли властью, а преднамеренно убили Мачаликашвили".



"Мы требуем предоставление статуса пострадавшего отцу Темирлана Мачаликашвили. Согласно показаниям свидетелей, четко зафиксировано умышленное преступление", - сказала Мариам Кублашвили.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня выразил соболезнования семье 19-летнего Темирлана Мачаликашвили. "Хочу однозначно заявить, что в первую очередь это в интересах власти, чтобы оперативное и эффективное расследование прокуратуры в максимально короткие сроки дало ответы на все существующие в обществе вопросы. Поэтому, сегодня, в данной ситуации, предварительные заявления или предварительные выводы вредят государственным интересам", - сказал Квирикашвили в эфире "Общественного вещателя Грузии".

Темирлан Мачаликашвили был похоронен сегодня в селе Дуиси Панкисского ущелья, сообщает издание "Грузия-онлайн".

Жизнь Темирлана Мачаликашвили могла спасти своевременная отправка на лечение в зарубежную клинику, заявили старейшины Панкиси и мать молодого человека. Жалоба в ЕСПЧ поставит вопрос об адекватности лечения Мачаликашвили и примененной к нему спецназом силы, заявила правозащитник Тамта Микеладзе.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"