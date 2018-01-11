11 января 2018, 10:54

"Мемориал" сообщил об угрозах силовиков близким Титиева

Правоохранители 10 января потребовали от родственников задержанного чеченского правозащитника Оюба Титиева, чтобы его сын и брат пришли в силовую структуру, пригрозив неприятностями их родным, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. У него найдено около 180 граммов марихуаны, заявили полицейские. В отношении Титиева возбуждено уголовное дело, сообщил его адвокат. Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня попросил председателя Следкома Александра Бастрыкина провести доследственную проверку задержания чеченского правозащитника.

Ситуация с Титиевым абсолютно схожа с делами правозащитника Руслана Кутаева и корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева, отметила "Новая газета". Чеченские власти давно следили за деятельностью Титиева, а с учетом судьбы похищенной и убитой Натальи Эстемировой есть все основания опасаться за него, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

По информации Правозащитного центра "Мемориал", 9 и 10 января правоохранители пытались "склонить Титиева к самооговору", угрожая, что у его родственников могут быть "серьезные неприятности", сообщила сегодня пресс-служба "Мемориала".

10 января силовики пришли в дом Титиева в селе Курчалой, где находились члены семьи его брата, Якуба Титиева. Представители силовой структуры, которые "вели себя чрезвычайно грубо", заявили, что разыскивают Якуба Титиева и Бекхана Титиева, сына Оюба Титиева. Узнав, что мужчин нет в Курчалое, правоохранители сообщили родственникам, что Бекхан и Якуб должны 11 января явиться в силовую структуру, и "угрожали в противном случае неприятностями их родным", говорится в поступившем "Кавказскому узлу" пресс-релизе ПЦ "Мемориал".

Затем силовики, по данным правозащитников, "выгнали всех женщин на улицу, заперли дом Оюба Титиева и ушли, забрав с собой ключи". Причины поиска брата и сына правозащитника они при этом не объяснили, сообщил Правозащитный центр.

"В связи с этим ПЦ "Мемориал" намерен обратиться к уполномоченному по правам человека в РФ и в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека", - отмечается в пресс-релизе "Мемориала".

Напомним, что 10 января комиссар Совета Европы по правам человека Нил Мужниекс потребовал от российских властей освободить Титиева.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".