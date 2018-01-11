Строительный мусор на новой улице в Махачкале. Фото: пресс-служба администрации Махачкалы https://www.mkala.ru

11 января 2018, 09:18

Махачкалинцы сорвали планы мэрии построить дублер проспекта Гамидова

Территорию, подготовленную для строительства проспекта Примакова, который должен упростить людям поездки по центру Махачкалы, придется расчищать от строительного мусора, привезенного горожанами, констатировали власти города.

Строительство проспекта Примакова - дороги-дублера проспекта Гамидова - нужно для разгрузки проспектов Имама Шамиля и Гамида Гамидова, место для новой дороги было освобождено от инженерных сетей и незаконных построек. С этой территории было вывезено более 500 грузовиков с грунтом и мусором и завезено более 1000 машин с таркинским околом для подготовки к асфальтированию, сообщила пресс-служба мэрии.

"Пока городские власти готовились к асфальтированию и ждали повышения температурного режима, позволяющего проводить работы по асфальтированию, на место начали вывозить грунт. А в последние несколько дней и строительный мусор", - говорится в сообщении, размещенном 10 января на сайте мэрии Махачкалы.

"Уже была хорошая гравийная дорога, которую засыпали околом. Новая дорога позволяла из района магазина "1000 мелочей" выехать на проспекты Гамзатова и Гамидова за 5-7 минут. Однако некоторые горожане решили, что это место стало удобной площадкой для складирования строительного мусора – десятки машин сначала с гравием, потом с остальным строительным мусором разгружаются тут по ночам. Сегодня проехать здесь практически невозможно", - процитировала пресс-служба администрации слова одного из горожан, обратившегося к властям после Нового года.

Замглавы города Мурад Алиев 10 января после осмотра территории констатировал, что "работу здесь придется проводить заново – предстоит вывезти весь мусор, завезти щебенку и окол и подготовить под асфальтирование".

На месте строительства проспекта Примакова будут установлены камеры видеонаблюдения, представители администрации Ленинского района и правоохранительных органов решили проводить ежедневные рейды "для пресечения фактов выгрузки здесь строительного мусора", говорится в опубликованном пресс-релизе.

"Кавказский узел" писал также, что в июле 2015 года мэр Махачкалы Муса Мусаев предложил создать пешеходную зону, для которой по выходным будет перекрываться часть проспекта Гамзатова. Горожане тогда попросили власти рассмотреть другие варианты для пешеходной зоны.

Примечание:

"Жители Махачкалы выступили против вырубки деревьев в центре города", "В Махачкале 500 человек приняли участие в акции "Блогеры против мусора", заявляют организаторы", "В Махачкале проходит выставка поднятого со дна канала им.Октябрьской революции мусора".

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