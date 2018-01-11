11 января 2018, 08:19

Детский клуб в Махачкале проигнорировал запрет на работу

Махачкалинский суд в декабре 2017 года постановил закрыть детский развлекательный клуб на два месяца после того, как инспекторы Роспотребнадзора нашли там бактерии кишечной палочки. Однако в новогодние праздники клуб продолжил работу.

Специалисты Роспотребнадзора нашли в пищеблоке махачкалинского детского развлекательного клуба "Мадагаскар" бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, в клубе не было графика санобработки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а на момент проверки у сотрудников не было медицинских книжек, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану.

Эти нарушения были квалифицированы как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). 11 декабря 2017 года Советский райсуд Махачкалы назначил детскому клубу административное наказание в виде приостановки деятельности сроком на 60 суток, говорится в сообщении, размещенном 9 января на сайте ведомства.

Судя по количеству посетителей 9 января, в новогодние праздники детский клуб продолжал работать несмотря на запрет, сообщило 10 января "Новое дело".

Информация о приостановке деятельности на сайте детского клуба "Мадагаскар" по состоянию на 08.19 мск не опубликована.

"Кавказский узел" писал также, что 15 ноября 2017 года детский сад в селе Степном Ставропольского края был закрыт на 60 суток после того, как Роспотребнадзор нашел в нем нарушения санитарного законодательства.