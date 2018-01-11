11 января 2018, 08:06

Житель Ставрополья обвинен в изнасиловании и убийстве своего племянника

Дело жителя Кировского района, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летнего ребенка, передано в суд.

По данным следствия, 19 февраля 2017 года отец 12-летнего мальчика сообщил в полицию о его исчезновении. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Было установлено, что перед исчезновением мальчик общался со своим родственником – братом матери. Изначально этот молодой человек сообщил следователю, что до вечера 19 февраля племянник был с ним, но потом пошел домой, и больше он его не видел", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Вскоре, как заявили следователи, подозреваемый начал путаться в показаниях "и в итоге признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, надругался над мальчиком и задушил его". "Он указал место, где спрятал тело ребенка, и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им преступлений", - сообщается 10 января на сайте ведомства.

В отношении обвиняемого, 24-летнего жителя Кировского района расследовалось уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Ставропольский краевой суд для рассмотрения по существу, проинформировали в СУ СКР.

Примечание:

"Дагестанец осужден на 18 лет за насилие над своими детьми", "Житель Кубани заподозрен в насилии над ребенком", "Житель Ставрополья обвинен в насилии над ребенком".

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