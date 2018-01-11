11 января 2018, 01:48

Власти Дагестана выделили 452 миллионов на переселение лакцев

При переселении жителей Новолакского района на новое место жительства в 2018 году планируется освоить около 430 миллионов рублей из федерального бюджета и порядка 22 миллионов рублей из бюджета Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что переселение лакцев из Новолакского района ведется по решению, принятому в 1991 году на съезде Народных депутатов Дагестана для выполнения закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Представители Лакского национального совета еще в 2009 году заявляли о затягивании процесса переселения и возникающих на этой почве конфликтах.

Согласно закону о реабилитации, лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли. Новый Новолакский район создается на землях севернее Махачкалы, а на территории прежнего Новолакского района, где лакцы были принудительно расселены после депортации в 1944 году чеченцев-аккинцев, восстанавливается Ауховский район.

Средства, выделенные на переселение жителей Новолакского района в 2018 году, решено направить на строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений, сообщил 10 января со ссылкой на министерство экономики и территориального развития Дагестана ТАСС.

Завершающий этап программы переселения лакцев из Новолакского района рассчитан на 2018-2025 годы, общая сумма расходов по программе в эти семь лет составит порядка 12,4 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на строительство новых дорог и мостов, газопроводов, а также социальных объектов - школ, детских садов и больниц, отметил представитель ведомства.

К 2025 году власти рассчитывают завершить переселение жителей Новолакского района.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2017 года директор строительной фирмы был обвинен в хищении средств, выделенных на реализацию федеральной программы по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства. Обвиняемый завысил объемы строительства домов для переселенцев и похитил более 3,4 млн рублей, заявила прокуратура.