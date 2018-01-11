11 января 2018, 01:48

Власти Дагестана выделили 452 миллионов на переселение лакцев

При переселении жителей Новолакского района на новое место жительства в 2018 году планируется освоить около 430 миллионов рублей из федерального бюджета и порядка 22 миллионов рублей из бюджета Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что переселение лакцев из Новолакского района ведется по решению, принятому в 1991 году на съезде Народных депутатов Дагестана для выполнения закона РСФСР "О реабилитации репрессированных народов". Представители Лакского национального совета еще в 2009 году заявляли о затягивании процесса переселения и возникающих на этой почве конфликтах.

Согласно закону о реабилитации, лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли. Новый Новолакский район создается на землях севернее Махачкалы, а на территории прежнего Новолакского района, где лакцы были принудительно расселены после депортации в 1944 году чеченцев-аккинцев, восстанавливается Ауховский район.

Средства, выделенные на переселение жителей Новолакского района в 2018 году, решено направить на строительство наружных сетей канализации и канализационных очистных сооружений, сообщил 10 января со ссылкой на министерство экономики и территориального развития Дагестана ТАСС.

Завершающий этап программы переселения лакцев из Новолакского района рассчитан на 2018-2025 годы, общая сумма расходов по программе в эти семь лет составит порядка 12,4 млрд рублей. Эта сумма включает затраты на строительство новых дорог и мостов, газопроводов, а также социальных объектов - школ, детских садов и больниц, отметил представитель ведомства.

К 2025 году власти рассчитывают завершить переселение жителей Новолакского района.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2017 года директор строительной фирмы был обвинен в хищении средств, выделенных на реализацию федеральной программы по переселению лакского населения Новолакского района на новое место жительства. Обвиняемый завысил объемы строительства домов для переселенцев и похитил более 3,4 млн рублей, заявила прокуратура.

Примечание:

"Протестующие жители села Шушия отвергли предложение местных властей", "Жители села Шушия перекопали дорогу к спорным землям", "Жителям дагестанского села предложены участки вблизи "Малибу"".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2018, 12:12

11 января 2018, 12:07

  • Две школы открылись в Гудермесе

    Количество детей, учащихся в три смены, снизилось в Гудермесе почти вдвое после того, как 9 января в городе открылись две школы, сообщили чиновники. Родители учеников сочли новые условия обучения детей комфортными.

11 января 2018, 11:06

11 января 2018, 10:54

  • "Мемориал" сообщил об угрозах силовиков близким Титиева

    Правоохранители 10 января потребовали от родственников задержанного чеченского правозащитника Оюба Титиева, чтобы его сын и брат пришли в силовую структуру, пригрозив неприятностями их родным, сообщил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".

11 января 2018, 10:41

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты