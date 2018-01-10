10 января 2018, 21:43

Два жителя Аджарии осуждены по делу о беспорядках в Батуми

Суд признал Мераба Гогоберидзе и Ираклия Чхвиркию виновными в организации беспорядков в Батуми и приговорил каждого к полутора годам тюрьмы.

"Кавказский узел" писал, что бывший член "Единого национального движения" Чхвиркия и руководитель НПО "Центр по борьбе с коррупцией" Гогоберидзе были задержаны 24 апреля 2017 года, а через два дня взяты под стражу. Оба арестованных назвали обвинения против них абсурдными, а Гогоберидзе с 25 апреля по 6 мая проводил голодовку в знак протест против своего ареста.

11 марта 2017 года, после того, как полицейские выписали штраф жителю Батуми за неправильную парковку, перед зданием ГУВД Аджарии началась спонтанная акция протеста, в числе требований которой была отставка начальника патрульной полиции Малхаза Батиашвили. Акция переросла в беспорядки, в ходе которых пострадали 18 ее участников и 15 полицейских, были сожжены и разбиты семь автомобилей. По данным городской администрации, ущерб инфраструктуре Батуми составил около 150 тысяч лари (около 60 тысяч долларов).

Прокуратура просила посадить Гогоберидзе и Чхвиркию на девять лет, но судья переквалифицировал дело на более легкую статью – с "организации массовых беспорядков" на "организацию групповых действий", предусматривающую до трех лет лишения свободы. Сегодня Батумский городской суд приговорил каждого из обвиняемых к году и шести месяцам заключения, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Ираклий Чхврикия осужден по политическим мотивам, выдвинутые против него обвинения абсурдны, заявила партия "Единое национальное движение". В ЕНД напомнили, что Чхврикия исключен из партии, но объяснили это нарушением партийных правил. "Мы не должны забывать, что высокопоставленные чиновники правительства пытались политизировать эти события и использовать их против оппозиции с самого первого дня", - говорится в заявлении на сайте партии.

Снятие обвинений по статье об организации массовых беспорядков указывает на отсутствие политического преследования, заявил сегодня председатель Комиссии по правам человека Верховного Совета Аджарии Цотне Ананидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Напомним, что 28 ноября 2017 года еще один задержанный по делу о беспорядках в Батуми, Лаша Деканадзе, был приговорен к двум годам лишения свободы.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"