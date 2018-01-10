10 января 2018, 20:00

Бажутин обвинил силовиков в срыве собрания избирателей в Махачкале

Руководитель "Объединения перевозчиков России" Андрей Бажутин пожаловался на срыв дагестанскими силовиками собрания избирателей в его поддержку. По мнению Бажутина, силовики оказали давление на его сторонников.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 января члены избиркома Дагестана констатировали срыв собрания избирателей в поддержку самовыдвиженца, руководителя "Объединения перевозчиков России" Андрея Бажутина. На собрание пришло несколько десятков избирателей, вместо необходимых пятисот.

Голосование в рамках выборов президента России планируется провести 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

По утверждению Андрея Бажутина, в его отношении необоснованно возбуждены три уголовных дела, поэтому он вынужден скрываться. Также он заявил о том, что попытался стать кандидатом в президенты России для того, чтобы “напомнить о проблемах”.

“Мы не надеялись на избрание. Хотели лишь попробовать свои силы. Еще раз заявить о себе. Привлечь интерес общества и СМИ”, - заявил Бажутин в интервью, опубликованном сегодня “Новой газетой”.

В интервью изданию Бажутин также признал, что “в Дагестане не собрался кворум на собрании по поводу его выдвижения”. “Но это еще не означает, что люди всем довольны и ничего не хотят менять. Я четко знаю, что в Дагестане спецслужбы провели большую работу. Многие горцы из сел, с которыми мы предварительно договаривались, не приехали не по своей воле. 2 января, в день собрания, коллеги из ОПР до многих дагестанских дальнобойщиков не смогли дозвониться: телефоны были выключены”, - заявил Бажутин.

При этом в Махачкале собрание избирателей было решено организовать из-за того, что “в Москве или Петербурге его было точно не провести”, утверждает Бажутин.

“В Дагестане людей запугать сложнее. Но нам показали, что можно надавить и на горцев. Хотя собрание все равно состоялось: 50 честных человек не испугались. Однако в сложнейших условиях, без денег, в кратчайшие сроки, я считаю, мы смогли сделать много”, - заявил в своем интервью руководитель "Объединения перевозчиков России".

Также он подчеркнул, что дальнобойщики продолжат добиваться отмены системы “Платон”. “80% грузов перевозят дальнобойщики ОПР. В разных регионах будут и муниципальные выборы, и довыборы в федеральные органы власти. Мы используем все моменты для того, чтобы наши люди максимально проникали во власть и заявляли наши требования. Сидеть и молчать мы не собираемся”, - сказал Бажутин.

В марте 2017 года базирующееся в Санкт-Петербурге "Объединение перевозчиков России" (ОПР), которое возглавляет Андрей Бажутин, выступило инициатором всероссийской стачки дальнобойщиков. В первый же день акции, 27 марта 2017 года, Бажутин был арестован. Суд лишил его свободы на 14 суток, но правозащитникам удалось сократить этот срок до пяти дней, отмечается в размещенном на “Кавказском узле” справочном материале “Дальнобойщики против «Платона»: сдулся ли протест?”.

Материалы об акциях протеста водителей и владельцев большегрузов "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дальнобойщики против "Платона". "Кавказский узел" также ведет хронику протестов дальнобойщиков юга России. В хронике отмечается, что в апреле 2017 года Андрей Бажутин встретился с протестующими в Дагестане дальнобойщиками. Участники встречи констатировали, что местные власти не хотят идти на диалог с протестующими дальнобойщиками.