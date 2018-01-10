10 января 2018, 19:58
Рабочий погиб на стройке в Кутаиси
Строитель разбился в Кутаиси, упав с большой высоты, сообщило МВД Грузии.
Погибший работал на стройке гостиницы. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ, однако экспертиза, которая должна установить точную причину смерти, пока не проведена.
Дело возбуждено по ст. 115 УК Грузии (доведение до самоубийства), передают сегодня информацию полиции "Новости-Грузия".
Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 декабря 2017 года на стройке в Кутаиси погибли двое рабочих.
"Рабочий погиб на стройке в Тбилиси", "Погибшие шахтеры похоронены в Ткибули", "Участники первомайской акции в Тбилиси потребовали улучшения условий труда".
11 января 2018, 00:14
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История пожилой женщины поставила в тупик власти Азербайджана и Чечни
Азербайджанские и чеченские власти третью неделю не могут установить личность 104-летней женщины, найденной в Геранбойском районе Азербайджана. Женщина назвалась этнической чеченкой Мадиной Алиевой и изъявила желание уехать в Чечню после обещания Кадырова помочь ей.
10 января 2018, 23:53
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Сторонников "Сасна Црер" разочаровала встреча с чиновником Минюста
Активисты, перекрывшие улицу в Ереване с требованием перевести Армена Биляна и Смбата Барсегяна в другую тюрьму, не увидели конкретики в словах встретившегося с ними замглавы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Подсудимые по делу "Сасна Црер" в знак протеста покинули заседание суда и отказались от адвокатов.
10 января 2018, 23:53
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Жители села Берикей обвинили власти в срыве договоренностей
Нефтеперерабатывающий завод в селе Берикей возобновил работу вопреки достигнутым с властями договоренностям, заявили местные жители на прошедшей сегодня в селе акции протеста.
10 января 2018, 23:49
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Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии
Вероятность схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 11 января, сообщило МЧС.
10 января 2018, 22:54
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"ЭкоВахта" исключена из реестра иностранных агентов
Министерство юстиции России исключило общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" из реестра иноагентов, сообщил представитель управления Минюста по Адыгее. Сами экологи назвали исключение организации из реестра “победой в конкретной войне”.
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10 января 2018, 09:371
Темирлан Мачаликашвили умер в больнице
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10 января 2018, 08:40
Власти озаботились шумоизоляцией котельной после жалоб жителей Каспийска
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МВД занялось историей с перестрелкой силовиков в армавирском баре
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09 января 2018, 04:25
Активисты "Правого руля" приостановили акцию протеста в Армении
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10 января 2018, 23:53
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10 января 2018, 23:49
Продлен прогноз о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии
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10 января 2018, 22:491
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Рабочий погиб на стройке в Кутаиси
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