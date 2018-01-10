10 января 2018, 19:58

Рабочий погиб на стройке в Кутаиси

Строитель разбился в Кутаиси, упав с большой высоты, сообщило МВД Грузии.

Погибший работал на стройке гостиницы. По предварительной версии, у него случился сердечный приступ, однако экспертиза, которая должна установить точную причину смерти, пока не проведена.

Дело возбуждено по ст. 115 УК Грузии (доведение до самоубийства), передают сегодня информацию полиции "Новости-Грузия".



Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 декабря 2017 года на стройке в Кутаиси погибли двое рабочих.