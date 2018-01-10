10 января 2018, 14:48
Волгоградка потребовала жестко наказать следователя за избиение
Реального наказания для обвиняемого в ее избиении потребовала волгоградская пенсионерка Валентина Томчак. Защита требует оправдать следователя.
Как писал "Кавказского узла", 75-летняя жительница Волгограда, инвалид второй группы Валентина Томчак утверждает, что руководитель следственного отдела СКР по Городищенскому району Олег Левин избил ее 7 июля 2014 года. 21 марта 2017 года Городищенский райсуд оправдал Левина. В июне 2017 года оправдательный приговор следователю Волгоградский облсуд отменил и дело направил на новое рассмотрение.
22 декабря 2017 года Городищенский райсуд вынес Олегу Левину обвинительный приговор, назначив ему условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. На этот приговор сегодня Валентина Томчак подала жалобу.
По приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от 22 декабря 2017 года, Левин признан виновным в совершении преступления по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, говорится в сообщении на сайте суда от 28 декабря 2017 года. Левин обвинялся в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов государства, с применением насилия, указано в сообщении.
Пострадавшая требует увеличить размер компенсации морального вреда
Пенсионерка рассказала, что потребовала в апелляционной жалобе назначить Левину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, взыскать 1 миллион рублей морального вреда и 198 тысяч рублей материального вреда, а также лишить его звания майора юстиции.
"Я считаю, что приговор не является наказанием для Левина, потому что он освобождает его от обязанности ответить за свои деяния, он слишком мягкий, - заявила Валентина Томчак корреспонденту "Кавказского узла". - Поэтому я обратилась с апелляционной жалобой в судебную коллегию Волгоградского областного суда по изменению приговора. Я считаю, что условное наказание - это не наказание".
В суд подал жалобу и защитник Олега Левина, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" ответственная по взаимодействию со СМИ в Городщенском райсуде Любовь Болдырева. "Защитник осужденного и потерпевшая подали апелляционные жалобы на приговор, от самого осужденного жалобы пока нет", - заявила Любовь Болдырева.
Валентина Томчак требовала от Левина компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, но суд присудил ей лишь 30 тысяч рублей, сказано в приговоре, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".
"Факт причинения Томчак В.Н. морального вреда в результате причинения телесных повреждений является общеизвестным и установленным и не требует доказательств. Вместе с тем суд считает, что компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей отвечает требованиям разумности и справедливости", - отмечено в приговоре.
В ходе судебного следствия Левин вину не признал, настаивал на постановлении в отношении него оправдательного приговора, сказано в вердикте. В нем также отмечается, что прокурор запрашивал для подсудимого наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Комментариями от Олега Левина и его адвоката относительно заявлений Томчак "Кавказский узел" пока не располагает.
Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"