10 января 2018, 14:48

Волгоградка потребовала жестко наказать следователя за избиение

Реального наказания для обвиняемого в ее избиении потребовала волгоградская пенсионерка Валентина Томчак. Защита требует оправдать следователя.

Как писал "Кавказского узла", 75-летняя жительница Волгограда, инвалид второй группы Валентина Томчак утверждает, что руководитель следственного отдела СКР по Городищенскому району Олег Левин избил ее 7 июля 2014 года. 21 марта 2017 года Городищенский райсуд оправдал Левина. В июне 2017 года оправдательный приговор следователю Волгоградский облсуд отменил и дело направил на новое рассмотрение.

По словам пенсионерки, Левин избил ее, когда женщина требовала выдать материалы по ее заявлениям на сотрудников правоохранительных органов. Проходящие свидетелями обвинения сотрудники СКР во время первого рассмотрения дела в суде давали показания в пользу подсудимого , а не потерпевшей.

22 декабря 2017 года Городищенский райсуд вынес Олегу Левину обвинительный приговор, назначив ему условное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года. На этот приговор сегодня Валентина Томчак подала жалобу.

По приговору Городищенского районного суда Волгоградской области от 22 декабря 2017 года, Левин признан виновным в совершении преступления по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ, говорится в сообщении на сайте суда от 28 декабря 2017 года. Левин обвинялся в превышении должностных полномочий, то есть совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов государства, с применением насилия, указано в сообщении.

Пострадавшая требует увеличить размер компенсации морального вреда

Пенсионерка рассказала, что потребовала в апелляционной жалобе назначить Левину наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии, взыскать 1 миллион рублей морального вреда и 198 тысяч рублей материального вреда, а также лишить его звания майора юстиции.

"Я считаю, что приговор не является наказанием для Левина, потому что он освобождает его от обязанности ответить за свои деяния, он слишком мягкий, - заявила Валентина Томчак корреспонденту "Кавказского узла". - Поэтому я обратилась с апелляционной жалобой в судебную коллегию Волгоградского областного суда по изменению приговора. Я считаю, что условное наказание - это не наказание".

В суд подал жалобу и защитник Олега Левина, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" ответственная по взаимодействию со СМИ в Городщенском райсуде Любовь Болдырева. "Защитник осужденного и потерпевшая подали апелляционные жалобы на приговор, от самого осужденного жалобы пока нет", - заявила Любовь Болдырева.

Валентина Томчак требовала от Левина компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей, но суд присудил ей лишь 30 тысяч рублей, сказано в приговоре, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Факт причинения Томчак В.Н. морального вреда в результате причинения телесных повреждений является общеизвестным и установленным и не требует доказательств. Вместе с тем суд считает, что компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей отвечает требованиям разумности и справедливости", - отмечено в приговоре.

В ходе судебного следствия Левин вину не признал, настаивал на постановлении в отношении него оправдательного приговора, сказано в вердикте. В нем также отмечается, что прокурор запрашивал для подсудимого наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Комментариями от Олега Левина и его адвоката относительно заявлений Томчак "Кавказский узел" пока не располагает.

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"