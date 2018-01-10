Глава Каспийска Магомед Абдулаев (слева) осмотрел котельную после жалоб жителей города. 4 января 2018 г. Фото: пресс-служба администрации Каспийска http://kaspiysk.org/novosty/glava_kaspiyska_magomed_abdulaev_lichno_osmot

10 января 2018, 08:40

Власти озаботились шумоизоляцией котельной после жалоб жителей Каспийска

Вокруг котельной, на шум и дым от которой жаловались жильцы пятиэтажного дома в Каспийске, по указу главы города начато строительство стены, которая будет обшита пенопластом. Жители дома у котельной усомнились в действенности предпринимаемых мер.

Как писал "Кавказский узел", 2 января на WhatsApp "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что в Каспийске дым от новой бойлерной, построенной в 10 метрах от жилого дома, идет в окна дома, и его жильцам нечем дышать. Также в сообщении говорилось о гуле, который издает котельная. Местные жители утверждали, что их обращения в органы власти не дали результатов. 3 января на своем сайте "Новое дело" опубликовало видео работающей котельной и фотографии заявления от имени жителей дома, в котором описаны их проблемы. В заявлении указано, что "люди готовы дойти с этой проблемой до главы Дагестана Васильева".

Администрация Каспийска отреагировала на жалобу жильцов на работу котельной, и 4 января глава Каспийска Магомед Абдулаев побывал у новой котельной, находящейся по адресу Хизроева 37, говорится в сообщении, опубликованном в тот же день на сайте администрации Каспийска. Причинами срочного выезда мэра на объект послужили многочисленные жалобы от двух жительниц соседнего с котельной дома, указано в сообщении.

Технический директор ООО «Теплосеть» Раджаб Исламов сообщил мэру города, что котельная была построена, чтобы отделить пятиэтажные дома от девятиэтажных, так как они работают в разных гидравлических режимах. Получалось, что при прежнем режиме работы пятиэтажные дома перегревались, а девятиэтажные недополучали тепло. После разделения котельных все стало на свои места, отметил Раджаб Исламов.

Как заявил Абдулаеву руководитель каспийской службы Роспотребнадзора Омар Абачараев, вопрос с дымом от котельной не актуален. По словам Абачараева, труба находится на 5-6 метров выше конька дома, и дым может стелиться параллельно, но не вниз, как утверждается в обращении.

Наличие шума было признано чиновниками, и они решили заняться этой проблемой. По указу Магомеда Абдулаева вокруг котельной начато строительство капитальной стены, которая для шумоизоляции будет обшита качественным пенопластом. Также обшита будет и крыша котельной. Уже к концу месяца проблема с вибрацией и шумом будет решена, приводятся слова Раджаба Исламова в сообщении администрации Каспийска.

Однако, как заявляют авторы жалобы на работу котельной, обшивка котельной не решит проблему с дымом. «Начали обшивать котельную, гул как стоял, так и стоит. Даже если они ее обошьют, как они решат проблему с дымом. Густой тяжелый дым валит из трубы, проникает в квартиры. Мы вынуждены закрывать окна, а если откроем на какое-то время, то от дыма у всех начинает болеть голова. Дым с верхушки доходит до первых этажей. А в непогоду его несет в сторону детского садика»,  - привело 9 января слова одной из жительниц дома «Новое дело» в своей статье на сайте издания.

Примечание:

"Васильев пригрозил дагестанским чиновникам "серьезным спросом"", "Мэр Каспийска отозвал поправки в генплан под натиском общественности", "Жители Дербента через суд потребовали запретить стройку на территории школы".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 января 2018, 00:14

10 января 2018, 23:53

  • Сторонников "Сасна Црер" разочаровала встреча с чиновником Минюста

    Активисты, перекрывшие улицу в Ереване с требованием перевести Армена Биляна и Смбата Барсегяна в другую тюрьму, не увидели конкретики в словах встретившегося с ними замглавы уголовно-исполнительного управления Минюста Армении. Подсудимые по делу "Сасна Црер" в знак протеста покинули заседание суда и отказались от адвокатов.

10 января 2018, 23:53

10 января 2018, 23:49

10 января 2018, 22:54

  • 1 "ЭкоВахта" исключена из реестра иностранных агентов

    Министерство юстиции России исключило общественную организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу" из реестра иноагентов, сообщил представитель управления Минюста по Адыгее. Сами экологи назвали исключение организации из реестра “победой в конкретной войне”.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты