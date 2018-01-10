10 января 2018, 08:40

Власти озаботились шумоизоляцией котельной после жалоб жителей Каспийска

Вокруг котельной, на шум и дым от которой жаловались жильцы пятиэтажного дома в Каспийске, по указу главы города начато строительство стены, которая будет обшита пенопластом. Жители дома у котельной усомнились в действенности предпринимаемых мер.

Как писал "Кавказский узел", 2 января на WhatsApp "Кавказского узла" поступило сообщение о том, что в Каспийске дым от новой бойлерной, построенной в 10 метрах от жилого дома, идет в окна дома, и его жильцам нечем дышать. Также в сообщении говорилось о гуле, который издает котельная. Местные жители утверждали, что их обращения в органы власти не дали результатов. 3 января на своем сайте "Новое дело" опубликовало видео работающей котельной и фотографии заявления от имени жителей дома, в котором описаны их проблемы. В заявлении указано, что "люди готовы дойти с этой проблемой до главы Дагестана Васильева".

Администрация Каспийска отреагировала на жалобу жильцов на работу котельной, и 4 января глава Каспийска Магомед Абдулаев побывал у новой котельной, находящейся по адресу Хизроева 37, говорится в сообщении, опубликованном в тот же день на сайте администрации Каспийска. Причинами срочного выезда мэра на объект послужили многочисленные жалобы от двух жительниц соседнего с котельной дома, указано в сообщении.

Технический директор ООО «Теплосеть» Раджаб Исламов сообщил мэру города, что котельная была построена, чтобы отделить пятиэтажные дома от девятиэтажных, так как они работают в разных гидравлических режимах. Получалось, что при прежнем режиме работы пятиэтажные дома перегревались, а девятиэтажные недополучали тепло. После разделения котельных все стало на свои места, отметил Раджаб Исламов.

Как заявил Абдулаеву руководитель каспийской службы Роспотребнадзора Омар Абачараев, вопрос с дымом от котельной не актуален. По словам Абачараева, труба находится на 5-6 метров выше конька дома, и дым может стелиться параллельно, но не вниз, как утверждается в обращении.

Наличие шума было признано чиновниками, и они решили заняться этой проблемой. По указу Магомеда Абдулаева вокруг котельной начато строительство капитальной стены, которая для шумоизоляции будет обшита качественным пенопластом. Также обшита будет и крыша котельной. Уже к концу месяца проблема с вибрацией и шумом будет решена, приводятся слова Раджаба Исламова в сообщении администрации Каспийска.

Однако, как заявляют авторы жалобы на работу котельной, обшивка котельной не решит проблему с дымом. «Начали обшивать котельную, гул как стоял, так и стоит. Даже если они ее обошьют, как они решат проблему с дымом. Густой тяжелый дым валит из трубы, проникает в квартиры. Мы вынуждены закрывать окна, а если откроем на какое-то время, то от дыма у всех начинает болеть голова. Дым с верхушки доходит до первых этажей. А в непогоду его несет в сторону детского садика», - привело 9 января слова одной из жительниц дома «Новое дело» в своей статье на сайте издания.