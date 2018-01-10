10 января 2018, 07:31

Мужчина заподозрен в продаже запрещенного техустройства на Ставрополье

36-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после продажи в Георгиевске устройства, определяющего точное местоположение объекта, сообщили следователи.

По данным следствия, 2 июля 2016 года мужчина приобрел на одном из сайтов в сети Интернет три специальных технических средства. В феврале 2017 года он решил продать их, разместив объявление в Интернете. Их приобрел покупатель, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), сообщается 9 января на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года 49-летний житель Невинномысска был заподозрен в приобретении GSM-трекера с функцией скрытой аудиозаписи.