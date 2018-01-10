10 января 2018, 05:07

Более 12 тысяч жителей Дагестана остались без света

Массовые аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в Дагестане в результате снегопада и сильных порывов ветра.

По данным Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России, с 21.45 мск 9 января в республике без электроснабжения остались около 12 тысяч человек.

В результате ветра с порывами до 25 метров в секунду и выпадения мокрого снега отключены 35 высоковольтных линий электропередачи и 160 трансформаторных подстанций, сообщается на сайте САЦ Минэнерго РФ.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 66 человек и 26 единиц специальной техники.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью ветер в Махачкале дует со скоростью 17 метров в секунду, осадков нет, температура воздуха -1 градус. Днем сила ветра снизится до 15 метров в секунду, столбик термометра покажет +1 градус. В течение суток 11 января и в ночь на 12 января осадков также не ожидается, скорость ветра снизится до 9 метров в секунду, а воздух прогреется до +5 градусов. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов. Кроме того, сервис доступен в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило об опасности схода лавин в Дагестане", "МЧС предупредило об опасности лавин в шести регионах СКФО", "МЧС предупредило о лавиноопасности в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 января 2018, 12:00

10 января 2018, 11:40

10 января 2018, 11:35

10 января 2018, 10:45

10 января 2018, 10:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты