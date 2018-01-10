Прокурор рассказал о планах "орджоникидзевского джамаата" устроить теракт с квадрокоптером

10 января 2018, 04:22

На процессе по делу о создании "орджоникидзевского джамаата" прокурор озвучил признательные показания подсудимых, которые рассказали о связи с одним из лидеров боевиков Ингушетии Бесланом Махаури и планах по проведению теракта с помощью квадрокоптера.

"Кавказский узел" писал, что дело в отношении девяти жителей Ингушетии, которых обвинение считает членами группы боевиков "орджоникидзевский джамаат", рассматривается военным судом в Ростове-на-Дону с 15 августа. На заседании 28 декабря понятой Лом-Али Мудаев в ходе повторного допроса в суде изменил данные ранее показания.

На скамье подсудимых находятся Лечи Гадамаури, Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Багаудин Опиев, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Джохар Цечоев и Илез Цечоев. Обвинение считает, что подсудимые оказывали различную помощь боевикам - в частности, приобретали и хранили оружие и оборудовали схроны. Вину частично признали только Гадамаури, Албаков и Амриев, остальные подсудимые не признали вину полностью. В рамках процесса суд направлял заявления подсудимых о пытках для проверки в Следственный комитет, однако следователи отказались возбудить дело.

В Северо-Кавказском окружном военном суде 9 января продолжилось рассмотрение дела девяти жителей Ингушетии, обвиняемых в участии в незаконном вооруженном формировании "орджоникидзевский джамаат", передает корреспондент "Кавказского узла".

В ходе заседания по ходатайству гособвинителя были оглашены показания подсудимых, данные ими на предварительном следствии.

В первых протоколах допроса Лечи Гадамаури, которого обвинение называет руководителем НВФ, содержатся признательные показания.

"Я полностью признаю свою вину. Я добровольно вступил в незаконное вооружённое формирование, действующее на территории Сунженского района Республики Ингушетия в марте 2014 года, так как разделяю идеи радикального ислама и джихада и считаю их правильными", - говорится в протоколах допроса.

В протоколах также сказано о пособничестве Гадамаури Амерхану Аматханову, Рамзану Махаури, Хасану Хациеву и "чеченцу Абдурахиму".

Руководивший боевиками Сунженского района Беслан Махаури был убит 31 октября 2015 года в ходе спецоперации на рынке в Назрани. Рамзан Махаури и Рамзан Гагаев были убиты 28 декабря 2014 года в Ингушетии, в региональном Совбезе их обвинили в подготовке теракта. Уроженец Чечни Хасан (Анзор) Хациев, который подозревался в причастности к убийству инспекторов ДПС в Ингушетии и находился в розыске как предполагаемый боевик и участник нападений на силовиков, был убит в ходе спецоперации 23 августа. Башир Магомаев также был назван силовиками в числе предполагаемых участников подполья.

"Я отвозил продукты на вершину Сунженского хребта, где их забирал Беслан Махаури", - зачитал признательные показания Гадамаури гособвинитель. Махаури назван "амиром Сунженского сектора" и "лидером "Вилаята Галгайче".

Согласно показаниям Гадамаури, "активное участие в НВФ" принимали другие фигуранты дела, а также Суламбек Мержоев (десятый фигурант дела, находящийся в розыске). В ходе ответов на вопросы суда, Лечи Гадамаури заявил, что он не признаёт вину полностью, так как пособничества лидерам бандподполья не оказывал.

В первых показаниях остальных подсудимых (их допрашивали по несколько раз) также содержатся признательные показания о "добровольном вступлении в НВФ", которое в разных случаях называется "сунженский джамаат", "сунженский сектор" и "орджоникидзевский джамаат". Лечи Гадамаури все фигуранты назвали руководителем НВФ, а некоторые, согласно протоколам, признались в "конспиративной перевозке по республике Хасана Хациева и Беслана Махаури" и "осуществлении наблюдения за сотрудниками правоохранительных органов".

Среди показаний особо выделился протокол допроса Зелимхана Амриева, в котором говорится, что он "выезжал в Грозный для связи с техническим специалистом по квадрокоптерам". С помощью квадрокоптера, как указано в протоколе, Лечи Гадамаури "планировал осуществить подрыв здания управления ФСБ или управления внутренних дел".

Все подсудимые после оглашения протоколов заявили, что подписывали документы под пытками.

Свидетели рассказали подробности обыска в доме Тимура Матиева

Также в ходе заседания по видеосвязи с Сунженским районным судом были допрошены трое свидетелей, приглашённых по просьбе защиты. Первым был допрошен Хасуа Свиакаури, сосед Тимура Матиева. Пожилой человек пожаловался на плохой слух, и заданные ему вопросы повторял сын, стоящий рядом.

В ходе ответов на вопросы адвокатов, Свиакаури подтвердил, что в июне 2016 года он был одним из понятых при обыске в доме Матиева (по версии обвинения, из кармана штанов Матиева была изъята граната-"хаттабка").

"Граната лежала там, сказали, с кармана вытащили, но я не видел это. Я не знаю, откуда она там появилась, один Аллах знает", - сообщил свидетель.

"Мне угрожали жизни, говорили "не подпишешь - пожалеешь", - объяснил свою подпись под протоколом обыска мужчина.

Второй была допрошена Галина Копанёва, также бывшая понятой при обыске в доме Матиева.

Отвечая на вопросы защитников, женщина рассказала, что при личном досмотре Матиева силовики попросили её выйти из комнаты, и в момент изъятия гранаты у Матиева не присутствовала.

"Они (силовики) показывали, что вот эта граната была изъята… Протокол мы не читали, со зрением у меня не очень, и я была без очков", - сказала Копанёва.

Третий допрошенный Дауд Мержоев, отвечая на вопросы адвоката Магомеда Гандаур-Эги, подтвердил, что его сын был осуждён по двум статьям УК РФ и сейчас находится в одной из исправительных колоний Красноярска.

"8 апреля 2015 года именно Опиев (Багаудин Опиев) обнаружил моего сына в поле у станицы Орджоникидзевской с огнестрельным ранением. Он подошёл к нему и доставил в больницу Сунженского района, там же вызвали полицию", - рассказал свидетель.

"Хотя лучше бы он привёз его ко мне домой и уберёг его от следственного беспредела! Моего сына 11 месяцев не оперировали! После этого отношения с Опиевым были холодные", - на повышенных тонах добавил Мержоев.

Вместе с этим, Мержоев сказал, что знает Опиева как порядочного человека, трудолюбивого фермера.

"Я тебя знаю, с утра ты на работе и до позднего вечера, не знаю, когда ты мог совершать преступления", - отметил Мержоев.

Уже после окончания рабочего дня суда были допрошены ещё трое свидетелей со стороны защиты, прибывшие в суд лично.

Так, мать Тимура Матиева Галина Матиева рассказала, что перед началом обыска она находилась с сыном в одной комнате.

"Заскочили военные с автоматами, в масках. Тимура положили лицом в пол, меня вывели. Я боялась, что они его просто убьют", - заплакала женщина.

"Потом я узнала, что ему гранату подложили", - сказала она.

Галина Матиева сообщила, что в тот день её сын был "в штанах от дедушки, в которые граната бы не поместилась", а до этого запрещённых предметов в доме не видела.

"Да и как он мог рядом со мной сидеть с гранатой?" - задала вопрос Матиева.

Сестра подсудимого Оксана Матиева сказала, что 9 июня 2016 года она возвращалась с работы, когда увидела, как из ГАЗели у её дома выскочило несколько силовиков, которые забежали в дом. Девушка заверила, что её и Копанёву не пустили в комнату во время досмотра брата.

"Затем я увидела чёрный свёрток, а когда была опись, сказали, что это граната", - сказала Матиева.

По её словам, после обыска из дома пропала видеокамера, а понятые перед подписью протокол не читали, при этом "на понятого-мужчину кричали (силовики)".

Похожие показания дала вторая сестра подсудимого Наталья Матиева. Она рассказала, что 9 июня 2016 года ей позвонила сестра и сообщила про обыск в их доме.

"Я приехала, было несколько машин и много людей в масках. Потом я услышала слово "граната" и поняла, что изъяли гранату. Понятые, по-моему, не совсем поняли, в чём они расписывались - мужчина был взволнован, а женщина забыла очки", - рассказала Матиева.

Наталья Матиева подчеркнула, что через несколько дней после задержания она смогла увидеть брата и видела на нём следы пыток.

"Его ногти были чёрные, ссадины на руках, синяки на лице, борода была подожжена. Он мне сказал, что всё это время ничего не ел", - сказала Матиева.

По ее словам, брат был одет в спортивные штаны, в карманы которых мог поместиться "только спичечный коробок".

Рассмотрение дела продолжится в 10.00 мск 11 января.