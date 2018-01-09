09 января 2018, 23:59

МЧС предупредило о лавиноопасности в Кабардино-Балкарии

Вероятность схода снежных лавин в горах Кабардино-Балкарии сохранится до вечера 10 января, сообщили спасатели.

Предупреждение действует на высотах от 1000 метров до 18:00 мск 10 января.

Существует вероятность повреждения зданий, линий связи и электропередачи, а также затруднения автомобильного движения, говорится в сообщении на сайте МЧС Кабардино-Балкарии.

Согласно погодному сервису "Кавказского узла", в ночь на 10 января в кабардино-балкарском поселке Терскол слабые осадки, температура воздуха -4 градуса, скорость северо-восточного ветра составляет 16 метров в секунду. Днем температура опустится до -10, скорость ветра составит 14 метров в секунду, осадков не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"МЧС предупредило о лавиноопасности в Чечне", "Опасность схода лавин осложнила поиски пропавших в горах Азербайджана", "Турист пострадал под лавиной в горах Адыгеи".

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