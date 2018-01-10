Голодовка членов "Сасна Црер" вызвала критику в адрес омбудсмена

10 января 2018, 01:25

Офис омбудсмена, отчитавшийся о посещении голодающих членов "Сасна Црер" в тюрьме, умолчал о нечеловеческих условиях их содержания, заявил адвокат Араик Папикян. Власти Армении жестко ограничивают работу омбудсмена в Армении, указали правозащитница Жанна Алексанян и политолог Грант Микаелян.

Как писал "Кавказский узел", Армен Билян 17 декабря объявил голодовку, протестуя против условий содержания. 21 декабря к нему присоединился Смбат Барсегян, который вместе с Биляном потребовал перевода в другую тюрьму. С 29 декабря до 9 января голодовку в их поддержку держал третий член "Сасна Црер" Араик Хандоян, который также протестовал против своего перевода в карцер.



Представители омбудсмена Армении 8 января посетили Нубарашенскую тюрьму, изучили условия содержания заключенных и поинтересовались состоянием здоровья трех членов "Сасна Црер", объявивших голодовку.

«Представители омбудсмена подняли вопрос проведения медицинского обследования Араика Хандояна, который жаловался на острую боль в почках, головокружение и головные боли, боли в ногах. Армена Биляна и Смбата Барсегяна проинформировали, что офис запросил сведения по вопросу перевода их в Армавирскую тюрьму», - говорится в сообщении на сайте омбудсмена от 9 января.

Лидер движения «100-летие без режима» Жирайр Сефилян, обвиняемый в подготовке массовых беспорядков и захвату стратегических объектов, 9 января призвал гражданских активистов поддержать объявивших голодовку членов «Сасна Црер» и добиваться их перевода в Армавирскую тюрьму. «Чего вы ждете? Чтобы они удостоились судьбы Артура Саргсяна, и их хоронили под аплодисменты?», - говорится в заявлении Жирайра Сефиляна, опубликованном на странице «Сасна Црер» в Facebook.

Офис омбудсмена в Армении является формальной структурой, его сотрудники посещают заключенных "для галочки", считает адвокат Араика Хандояна Араик Папикян. Он усомнился в том, что визиты представителей омбудсмена побудят администрацию тюрьмы улучшить условия содержания.

«Мне впервые позвонили 7 января и я потребовал опубликовать фотографии карцера, где содержали моего подзащитного. Я потребовал доказать, что в помещении карцера вставлено окно - меня убеждали, что оно было отремонтировано еще 30 декабря, после их первого визита, однако это не так. Окно было вставлено после 31 декабря, когда самочувствие Хандояна ухудшилось и ему вызвали скорую помощь», - заявил Папикян корреспонденту «Кавказского узла».

Офис омбудсмена должен был опубликовать фотографии камер, если условия содержания членов "Сасна Црер" в тюрьме являются человеческими, а не пыточными, считает защитник. «Они опасаются, потому что фотография выдаст условия, в которых содержится мой подзащитный - это, в частности, заплесневевшие и сырые стены», - подчеркнул Папикян.

Если бы офис омбудсмена не был формальной структурой, он должен был проявить активность и отслеживать соблюдение прав голодающего заключенного даже в период десятидневных новогодних праздников, добавил защитник.

Работу офиса омбудсмена контролирует правящая Республиканская партия Армении, считает глава общественной организации «Журналисты во имя прав человека», правозащитница Жанна Алексанян.

«Республиканцы выдвинули на пост омбудсмена своего кандидата, поэтому омбудсмен не сделает и не скажет больше, чем ему позволит власть. Он обязан своевременно отреагировать и содействовать, в данном случае, переводу в заключенных в Армавирскую тюрьму, обязан добиться надлежащего внимания к состоянию здоровья голодающих арестантов, но этого не происходит», - пояснила Алексанян корреспонденту "Кавказского узла".

12 января 2016 года Карен Андреасян, занимавший должность омбудсмена Армении с марта 2011 года, подал в отставку. О причинах его ухода не сообщалось, но незадолго до этого депутат от правящей Республиканской партии Армении Самвел Фарманян подверг жесткой критике доклад Карена Андреасяна за 2014 год. Эксперты, опрошенные "Кавказским узлом", также связали отставку Андреасяна с его активной работой на референдуме по конституционной реформе в Армении. После Андреасяна защитником прав человека в Армении стал Арман Татоян.

Правозащитница убеждена, что бывшего омбудсмена Карена Андриасяна отправили в отставку именно из-за того, что его деятельность не устраивала власти.

По мнению Алексанян, пассивность омбудсмена способствовала трагической смерти Артура Саргсяна - по ее словам, власть хладнокровно довела активиста, голодавшего в СИЗО 25 дней, до смерти.

«Представители омбудсмена следили за состоянием здоровья Артура Саргсяна, они не давили на власть, не добивались его освобождения. И на этот раз омбудсмен, даже в случае реальной опасности для жизни голодающих, не сделает большего. Объявившим голодовку Армену Биляну и Смбату Барсегяну предъявлено обвинение в убийстве полицейских, и этим фактом власть ловко манипулирует», - подчеркнула она.

Сторонник оппозиции Артур Саргсян 26 июля 2016 года прорвал оцепление захваченного членами отряда "Сасна Црер" здания полка полиции в Ереване и передал мятежникам продукты, оставшись вместе с ними в здании. Он был обвинен в содействии членам "Сасна Црер" и после своего повторного ареста объявил голодовку, которую держал 25 дней. Вскоре после своего освобождения он умер в больнице.

На степень независимости омбудсмена напрямую влияет процедура его назначения и увольнения, уверен научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян.

Микаелян обратил внимание, что омбудсмен, согласно отчету его офиса, принимает тысячи жалоб в год и реагирует на них, однако на политическом уровне деятельность омбудсмена в последние годы стала менее заметна.

Согласно отчету, в 2016 году офис омбудсмена принял свыше 5100 письменных и устных заявлений. Отчет за 2017 год пока не опубликован.



«В прессе высказывались обоснованные опасения, что Карен Андреасян был уволен из-за слишком смелых высказываний по актуальным проблемам, особенно в последние два года своей деятельности. Если это так, то его преемник исходит из этого обстоятельства и утрачивает независимость от исполнительной власти», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".