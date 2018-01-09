09 января 2018, 20:59

Замглавы района на Кубани осужден по делу о взятке

Суд в Краснодарском крае признал заместителя главы Белореченского района виновным в попытке посредничества при передаче правоохранителям 800 тысяч рублей за освобождение местного жителя от уголовной ответственности.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября 2016 года в отношении замглавы районной администрации Михаила Вердиева было возбуждено дело по ч.5 ст.291.1 Уголовного кодекса России (обещание и предложение посредничества во взяточничестве).

Белореченский райсуд признал, что Вердиев сам предложил местному жителю свои услуги по передаче взятки.  Мужчина рассказал об этом в ФСБ, и чиновник был задержан с поличным с 800 тысячами рублей, со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ говорится на сайте Тvkrasnodar.ru.

Вердиев приговорен к двум годам условного лишения свободы, он также на три года лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, сообщает "Юга".

Комментариев осужденного или его представителей относительно приговора не поступало.

Примечание:

"Судебный пристав в Сочи обвинен в получении взяток", "Замначальника кубанского таможенного поста объявлен в розыск", "В Новороссийске по подозрению во взяточничестве арестован начальник таможенного поста".

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