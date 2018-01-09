09 января 2018, 16:41

Минздрав Грузии опроверг согласие немецких врачей на лечение Мачаликашвили

Минздрав Грузии 8 января сообщил об отказе берлинской клиники "Шарите" принять раненного при спецоперации в Панкиси Темирлана Мачаликашвили. Это заявление прозвучало после того, как родственники пациента по договоренности с "Шарите" попросили Минздрав оплатить лечение в Берлине, сказал сегодня отец раненого.

Как писал "Кавказский узел", 5 января стало известно, что клиника в Германии отказалась принять Темирлана Мачаликашвили. Однако 8 января родственники получили из немецкой клиники подтверждение готовности принять пациента. Семья полагает, что силовики оказывают давление на Минздрав Грузии с целью отправить Мачаликашвили на лечение к менее компетентным врачам.

19-летний Темирлан Мачаликашвили, тяжело раненный в голову при спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года, находится в реанимации. Грузинские врачи согласились на его перевод в зарубежную клинику для продолжения лечения. Министр здравоохранения Давид Сергиенко заявил, что все расходы на лечение оплатят власти Грузии. Пациентом готовы заняться две турецкие клиники, одна из которых найдена Минздравом, а вторая - родственниками.

Вечером 8 января Минздрав Грузии сообщил о том, что из берлинской клиники "Шарите" получен отказ от лечения Темирлана Мачаликашвили. Согласно сообщению, министерство продолжает поиск клиник и готово к переговорам с турецкой больницей, которую выбрала семья Мачаликашвили, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Отец раненого Малхаз Мачаликашвили заявил сегодня в эфире "Рустави 2", что семья раненого звонила в немецкую больницу. "Нам сказали, что "мы (клиника "Шарите". – Прим. "Кавказского узла") принимаем пациента, за которого вы платите". Мы отправили просьбу об оплате в министерство здравоохранения. Через 14 минут министерство сделало заявление, что мне отказали из-за отсутствия мест. Это абсурдно. Это доказывает, что правительство отказалось иметь дело с этой клиникой", - сказал Мачаликашвили.

Он уточнил, что "Шарите" – именно та больница, об отказе которой стало известно 5 января.

Изменений в состоянии раненого нет, сказал сегодня в эфире "Рустави 2" лечащий врач Мачаликашвили Заза Лурсманашвили. По его словам, от двух турецких клиник получено согласие на дальнейшее лечение пациента, и решение о том, в какую больницу его направить, зависит от родственников, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, что, по версии СГБ Грузии, силовики ранили Мачаликашвили при его попытке бросить в них гранату. Родственники опровергли эту версию, а прокуратура начала следствие по делу о превышении силовиками полномочий (п."б" ч.3 ст.333 УК Грузии). У спецназа не было необходимости стрелять в Мачаликашвили, убеждена адвокат Мариам Кублашвили.

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"