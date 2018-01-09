09 января 2018, 14:36

ЕСПЧ отменил отказ в выплатах "чернобыльцам" из Кабардино-Балкарии

Евросуд в декабре 2017 года счел законными судебные решения о выплате компенсаций ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отмененные Верховным судом Кабардино-Балкарии, сообщил сегодня адвокат "чернобыльцев".

(Дополнение "Кавказского узла" от 15.02 мск 09.01.2018: Евросуд вынес решение 7 ноября 2017 года.)

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2014 года ЕСПЧ начал коммуникацию по делу участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Владимира Ворокова и других "чернобыльцев", пожаловавшихся на невыплату компенсаций морального вреда.

В 2011-2012 годах суды в Кабардино-Балкарии удовлетворили иски 51 участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС к Минфину России о компенсации морального вреда и обязали власти выплатить 484 истцам более 670 миллионов рублей. В течение почти года людям выплачивались компенсации в размере около 1,5 миллиона рублей, при этом, по утверждению самих "чернобыльцев", на руки они получали ровно половину этой суммы. В июле 2012 года Верховный суд республики начал отменять решения о компенсациях и взыскивать с "чернобыльцев" выплаченные им деньги. Выплаты компенсаций за событие 1986 года суд признал неправомерным, так как закон о компенсации морального вреда был принят только в 1994 году.

Евросуд вынес решение по жалобам "чернобыльцев" из Кабардино-Балкарии, признав, что в отношении них имело место нарушение статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ильяс Тимишев, который готовил жалобу от имени 13 "чернобыльцев".

Это решение ЕСПЧ принял в конце прошлого года, но известно о нем стало только сейчас, пояснил он.

По словам адвоката, решение Евросуда означает, что государство обязано выплатить ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС компенсацию морального вреда в соответствии с решениями судов первой инстанции.

Согласно выводам ЕСПЧ, судебные решения были отменены в кассационном порядке, "то есть как не вступившие в законную силу, несмотря на то, что фактически они в нее вступили, а некоторые даже были исполнены".

Всего в ЕСПЧ обратились более 200 "чернобыльцев", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Магомед Абубакаров.

Он уточнил, что решение ЕСПЧ касается только тех "чернобыльцев", которые не успели получить компенсации по вынесенным судом решениям. Теперь государство обязано выплатить им присужденные ранее суммы, отметил адвокат.

Жалобы тех "чернобыльцев", которые компенсации получили, ЕСПЧ посчитал неприемлемыми. По мнению суда, отмена вступивших в законную силу решений в пользу заявителей не соответствует требованиям ст. 1 Протокола №1 к Евроконвенции, уточнил Магомед Абубакаров.

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"