09 января 2018, 09:13

МВД занялось историей с перестрелкой силовиков в армавирском баре

В армавирском гостиничном баре в результате стрельбы из травматического оружия был ранен человек. Участниками конфликта были бывшие и нынешние сотрудники МВД, сообщил 8 января источник в правоохранительных органах.

Инцидент в одной из гостиниц Армавира произошел еще в ночь с 4 на 5 января, но в СМИ информация о нем появилась лишь 8 января.

Конфликт возник в компании мужчин, которые выяснять отношения продолжили на ступеньках у гостиницы на улице. По предварительным данным, стреляли из травматики, написала со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Российская газета". По словам этого источника, в конфликте принимали участие бывшие и нынешние сотрудники МВД.

В пресс-службе главного управления МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, передает портал "Кубань 24".

В конфликте участвовали сотрудник патрульно-постовой службы и офицер угрозыска. Сотрудник патрульно-постовой службы был ранен в живот, но рана не серьезная, а причиной конфликта был денежный долг, передает со ссылкой на свои источники информационное агентство "Регион онлайн".

По его данным, когда внутри бара началась драка, служба безопасности выдворила дебоширов на улицу, и там прозвучали выстрелы. Задержать стрелка прибывшим на место происшествия сотрудникам вневедомственной охраны не удалось – мужчина сел в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.

"Пуля прошла через переднюю брюшную стенку, однако пострадавшему повезло за счет наличия обильной жировой клетчатки, - рассказали агентству в больнице. - Пулю легко извлекли и отправили пациента в этот же вечер домой".

Товарищ пострадавшего - офицер из угрозыска - уже на следующий день вышел на работу, указывает агентство, отмечая, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения гостиницы, в которой произошел конфликт.

Информации о происшествии на сайте главного управления МВД России по Краснодарскому краю, по данным на 09.13 мск 9 января, не было.

Ранее "Кавказский узел" писал о другом вооруженном инциденте в Армавире. В ночь на 26 ноября 2017 года здесь произошла перестрелка в ресторане. В результате были убиты офицер Росгвардии, руководитель отдела вневедомственной охраны Армавира Петр Ломакин и еще два человека - начальник охранного агентства "Витязь" Сергей Боровой и предприниматель Андрей Саарян. 5 декабря был задержан 35-летний мужчина, который, по данным следствия, смертельно ранил стрелявшего в Ломакина и сотрудника Росгвардии.