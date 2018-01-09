09 января 2018, 08:09

Спортсмены призвали вернуть финансирование грузинского регбийного клуба

Решение Минобороны Грузии прекратить финансирование клуба "Армия" вызвало протест регбистов, которые заявили, что лишены возможности перейти в другие команды. Руководство клуба было заранее извещено о прекращении финансирования, возразило министерство.

8 января представители регбийного клуба «Армия» при Академии обороны Грузии собрались у здания Минобороны и потребовали продолжить финансирование клуба. Трансферные окна уже закрыты и регбисты не могут перейти в другие команды, заявили они.

"Если не будет финансирования, мы не сможем тренироваться, нас никто не пустит на поле. У команды нет финансов, чтобы прожить эти месяцы", - привело слова спортсмена Годерзи Чинчараули "Новости-Грузия".

Клуб «Армия» был возрожден в 2011 году и в том же году стал чемпионом страны по регби, а в 2011 и 2012 годах - обладателем Кубка Грузии, уточнило издание.

Сумма финансирования клуба составляла 400 тысяч лари (около 154 тысяч долларов) в год, и руководство "Армии" еще в мае 2017 года было предупреждено о том, что с этого года финансирование будет прекращено, сообщило 8 января Минобороны.

"Соответственно, заявления о том, что руководство клуба не обладало данной информацией, не соответствуют действительности. Это подтверждает и то обстоятельство, что руководство клуба не предоставило Национальной академии обороны проект бюджета клуба, штатный перечень и ставки по зарплатам в конце 2017 года. <...> В приоритеты министерства обороны на данном этапе не входит финансирование спортивных клубов. Несмотря на то, что Минобороны Грузии приняло решение о прекращении финансирования год назад, у клуба все же была возможность завершить прошлогодний сезон", - процитировало заявление министерства "Грузия Online".

"Кавказский узел" писал также, что в конце 2017 года дагестанский футбольный клуб "Анжи" покинули пять игроков. 7 января стало известно о том, что "Анжи" также расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым.

Примечание:

"Магомед Адиев назначен тренером "Ахмата", "Анжи" уступил "Локомотиву" в матче чемпионата России""Анжи" прекратил сотрудничество с девятью игроками".

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