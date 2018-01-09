09 января 2018, 04:25

Активисты "Правого руля" приостановили акцию протеста в Армении

Новый проект решения Минтранса частично удовлетворяет требования участников движения "Правый руль", заявили активисты. Также они сообщили о планах представить главе кабмина Армении новый пакет предложений, пригрозив при этом новыми акциями протеста, если правительство откажется учесть их.

"Кавказский узел" писал, что Минтранс Армении инициировал проект решения о запрете в стране с апреля 2018 года автомобилей с правым рулем. Многие автовладельцы раскритиковали инициативу, назвав надуманными выводы ее авторов. 7 января около тысячи водителей провели в Ереване автопробег с требованием не запрещать праворульные автомобили. 8 января Минтранс сообщил, что правительство отказалось от идеи запретить перерегистрацию уже ввезенных в страну автомобилей с правым рулем, однако протестующие все же провели акцию протеста перед зданием правительства Армении.

Авторы инициативы о запрете праворульных автомобилей считают, что правостороннее расположение руля в машине ограничивает водителю видимость при маневрах в условиях левостороннего движения. Активисты движения "Правый руль" предложили главе Минтранса отозвать проект, но он отказался.

Участники движения "Правый руль" заявили о том, что новый проект решения Минтранса частично удовлетворил их требования и объявили о временном прекращении акции протеста, передает корреспондент "Кавказского узла".

12 января активисты движения представят главе кабинета министров Карену Карапетяну новый пакет предложений, который планируется разработать совместно с импортерами автомобилей с правым рулем, говорится в сообщении, опубликованном 8 января на официальной странице движения в социальной сети Facebook.

При этом члены движения пригрозили новыми акциями протеста, если правительство откажется учесть их новые предложения.

«10 января будет опубликован новый пакет предложений для обсуждения и внесения поправок», - отмечается в публикации.

Согласно обновленному варианту проекта решения Минтранса, опубликованному в Единой базе правовых актов и проектов e-draft.am, кабинет министров предлагает ввести временный запрет на импорт автомобилей с правосторонним рулевым управлением. Ограничение на ввоз праворульных авто будет действовать с 1 апреля по 1 октября текущего года.

По состоянию на 04.20 мск, против правительственной инициативы высказались 710 пользователей (88%), за – 96 пользователей (12%).

Если правительство откажется учесть предложения инициативной группы, акции протеста возобновятся, заявил корреспонденту «Кавказского узла» координатор движения «Правый руль» Геворг Аджемян.

Он отметил, что инициативная группа намерена поддержать дилеров, импортирующих автомобили с правым рулем, и добиться у правительства отказа от идеи запретить импорт.

«Многие из дилеров оформили в банках кредиты на свою деятельность. Им необходимо предоставить возможность погасить свои обязательства. Кроме того, они платят зарплату своим сотрудникам. Резкий запрет приведет к вынужденному закрытию компаний, и, соответственно, росту безработицы», - отметил Аджемян.

В качестве варианта решения проблемы активист предлагает повысить акцизный сбор при таможенном оформлении праворульного автомобиля, но при этом уменьшить акцизный сбор для автомобилей с левым рулем.

Отказ правительства от идеи запретить переоформление и постановку на регистрацию праворульных авто, ввезенных до 1 апреля 2018 года - не повод для прекращения акций протеста, заявил корреспонденту «Кавказского узла» член движения «Правый руль» Артур Хачатурян.

Он отметил, что правительство выполнило требование инициативной группы, после чего, по его словам, появилась почва для дальнейшего обсуждения спорного пункта о запрете на импорт автомобилей с правым рулем.

"Мы не намерены отступать, так как действия кабмина не могут считаться уступкой. Мы не вели переговоры, чтобы власти отменили данный антиконституционный пункт. Его изначально не должно было быть в проекте решения. Наше основное требование, чтобы правительство отказалось от идеи запретить ввоз автомобилей с правосторонним рулевым управлением", - заявил Хачатурян.

Представитель дилерского центра, импортирующего автомобили с правым рулем из Японии, Гамлет Тоноян, в свою очередь, предлагает «решить проблему по грузинскому сценарию».

В декабре 2015 года МВД Грузии предложило запретить импорт автомобилей с правым рулем. Планировалось, что запрет вступит в силу в марте 2016 года. Однако в январе парламентарии выступили за перенос сроков вступления в силу законопроекта о запрете регистрации автомобилей с правым рулем.

«В Грузии также хотели запретить регистрацию праворульных авто, но у них была иная проблема. Число машин с правым рулем достигло, по неофициальным данным, почти 50% от общего числа автомобилей. Грузинские власти пытались уменьшить их число, чтобы не менять направление движения. В итоге, под давлением общественности, сроки запрета «сдвигались», а потом и вовсе отказались от этой идеи. Вместо этого повысили акцизный сбор при таможенном оформлении машин с правым рулем. Это привело к тому, что импорт машин из Японии стал нерентабельным», - сообщил Тоноян корреспонденту "Кавказского узла" «Кавказскому узлу».

С 1 января 2017 года акцизная ставка на автомобили с правым рулем в Грузии увеличилась в три раза, сообщает «Sputnik Грузия».

Тоноян отметил, что ажиотаж сказался на продаже. По его словам, импорт праворульных авто упал до 75%.

Пользователи социальной сети Facebook заявили о необходимости продолжить акции протеста. Севак Хнкоян, в частности, считает, что требование должно быть одно – отзыв проект решения из оборота.

Аналогичного мнения придерживается пользователь Айк Айрапетян. «Почему люди должны быть лишены возможности покупать доступный автомобиль?» - задает он вопрос.

Власти рано или поздно запретят эксплуатацию праворульных автомобилей, полагает Давид Караян, подчеркнув при этом важность того факта, что правительство снимает ограничение при перерегистрации подобных машин.

«Необходимо снизить акцизный сбор, чтобы люди имели возможность ввозить «свежие» машины с левым рулем, аналогичные праворульным, а не изживший свой срок хлам», - пишет пользователь.

Пользователь Вардан Геворкян призвал всех владельцев праворульных автомобилей «сплотиться и отстоять свои права».

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"