08 января 2018, 20:46

Евкуров распорядился восстановить православные часовни в Ингушетии

Глава Ингушетии поручил подчиненным подготовить проекты реконструкции часовен в Малгобеке, Карабулаке и селении Троицкое, чтобы восстановить их до конца 2018 года.

Поручение обеспечить восстановление часовен Юнус-Бек Евкуров дал Миннацу Ингушетии после рождественской встречи с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже - на сегодняшний день это единственный православный храм, действующий в республике.

Евкуров поздравил верующих с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что в Ингушетии "всегда было межконфессиональное и межрелигиозное согласие".

Документация к проектам восстановления трех часовен должна быть предоставлена в течение месяца, говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии от 7 января.

Реконструкцию часовен планируется завершить до конца 2018 года, отмечает сегодня газета "Ингушетия".