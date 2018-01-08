08 января 2018, 20:46
Евкуров распорядился восстановить православные часовни в Ингушетии
Глава Ингушетии поручил подчиненным подготовить проекты реконструкции часовен в Малгобеке, Карабулаке и селении Троицкое, чтобы восстановить их до конца 2018 года.
Поручение обеспечить восстановление часовен Юнус-Бек Евкуров дал Миннацу Ингушетии после рождественской встречи с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже - на сегодняшний день это единственный православный храм, действующий в республике.
Евкуров поздравил верующих с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что в Ингушетии "всегда было межконфессиональное и межрелигиозное согласие".
Документация к проектам восстановления трех часовен должна быть предоставлена в течение месяца, говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии от 7 января.
Реконструкцию часовен планируется завершить до конца 2018 года, отмечает сегодня газета "Ингушетия".
"Кавказоведы сочли популистской православную инициативу по запрету абортов", "Евкуров высказался за цензуру для фильмов вроде "Матильды", "Единственный ингушский кинопрокатчик отказался показывать фильм "Матильда".
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Евкуров распорядился восстановить православные часовни в Ингушетии
Глава Ингушетии поручил подчиненным подготовить проекты реконструкции часовен в Малгобеке, Карабулаке и селении Троицкое, чтобы восстановить их до конца 2018 года.
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