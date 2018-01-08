08 января 2018, 20:46

Евкуров распорядился восстановить православные часовни в Ингушетии

Глава Ингушетии поручил подчиненным подготовить проекты реконструкции часовен в Малгобеке, Карабулаке и селении Троицкое, чтобы восстановить их до конца 2018 года.

Поручение обеспечить восстановление часовен Юнус-Бек Евкуров дал Миннацу Ингушетии после рождественской встречи с прихожанами храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже - на сегодняшний день это единственный православный храм, действующий в республике.

Евкуров поздравил верующих с праздником Рождества Христова, подчеркнув, что в Ингушетии "всегда было межконфессиональное и межрелигиозное согласие".

Документация к проектам восстановления трех часовен должна быть предоставлена в течение месяца, говорится в сообщении на сайте главы Ингушетии от 7 января.

Реконструкцию часовен планируется завершить до конца 2018 года, отмечает сегодня газета "Ингушетия".

Примечание:

"Кавказоведы сочли популистской православную инициативу по запрету абортов", "Евкуров высказался за цензуру для фильмов вроде "Матильды", "Единственный ингушский кинопрокатчик отказался показывать фильм "Матильда".

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