08 января 2018, 17:50

МЧС предупредило об опасности лавин в шести регионах СКФО

Лавиноопасность сохранится в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни до 18.00 мск 9 января, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 7 января спасатели заявили о вероятности схода снежных лавин в горах Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

"С 18 часов 8 января до 18 часов 9 января в горах Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания и Республики Дагестан выше 1000 м, а также в горах Республики Ингушетия и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии облачно, температура воздуха -3 градуса, ветер - 11 метров в секунду. В североосетинском Алагире 9 градусов тепла, восточный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Осадки не ожидаются. В Гунибе в Дагестане облачно, без осадков, +6 градусов, скорость ветра 4 м/c. В Карачаево-Черкесии, в поселке Домбай, около 0, облачно и без осадков, ветер - 5 м/c. В ингушском селе Джейрах переменная облачность, +1 градус, ветер восточный, 4 метра в секунду. В +3 градуса, скорость ветра 4 метра в секунду.

Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Кроме того, он доступен и в легкой версии.